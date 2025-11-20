€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Economie UPDATE: Guvernul cere CCR urgentarea termenului de judecare a sesizării asupra legii de redresare bugetară
Data actualizării: 17:32 20 Noi 2025 | Data publicării: 16:18 20 Noi 2025

UPDATE: Guvernul cere CCR urgentarea termenului de judecare a sesizării asupra legii de redresare bugetară
Autor: Anca Murgoci

Ilie Bolojan, premierul României, despre pensiile speciale ale magistraților Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Gov.ro
 

Guvernul cere Curții Constituționale urgentarea termenului de judecare a sesizării asupra legii de redresare bugetară.

UPDATE: Curtea Constituțională a stabilit un nou termen de judecată, pe 10 decembrie, potrivit CCR, pe sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende. 

UPDATE: Premierul a semnat în urmă cu câteva minute cererea de preschimbare a termenului la CCR.

----

Guvernul va solicita Curții Constituționale a României (CCR) preschimbarea termenului stabilit pentru 21 ianuarie 2026 în dosarul privind contestarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, adoptată marți de Parlament.

Intervalul de peste un an până la judecarea sesizării este prea lung

Executivul consideră că intervalul de peste un an până la judecarea sesizării este prea lung, având în vedere impactul legislației asupra politicilor bugetare și asupra funcționării instituțiilor publice. Surse guvernamentale afirmă că se va solicita un termen mai apropiat, astfel încât eventualele clarificări constituționale să fie obținute înainte de aplicarea unor prevederi cheie ale legii.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvern
ccr
redresare bugetara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Viitorul sănătății feminine: Prevenție, reconstrucție și fertilitate
Publicat acum 7 minute
„Această mișcare ar pulveriza Bucureștiul!” Caramitru, analiză pentru alegerile din București 2025
Publicat acum 15 minute
Cum să scapi de răceală mai repede? Un truc simplu pentru nasul înfundat
Publicat acum 41 minute
Clemă panouri solare: Tipuri și sisteme de montaj pentru o instalație fiabilă
Publicat acum 43 minute
Ce trebuie să facă România, de fapt, pentru a putea realiza o reformă a educației / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat acum 22 ore si 40 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close