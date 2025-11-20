UPDATE: Guvernul cere CCR urgentarea termenului de judecare a sesizării asupra legii de redresare bugetară

UPDATE: Curtea Constituțională a stabilit un nou termen de judecată, pe 10 decembrie, potrivit CCR, pe sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende.

UPDATE: Premierul a semnat în urmă cu câteva minute cererea de preschimbare a termenului la CCR.

----

Guvernul va solicita Curții Constituționale a României (CCR) preschimbarea termenului stabilit pentru 21 ianuarie 2026 în dosarul privind contestarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, adoptată marți de Parlament.

Intervalul de peste un an până la judecarea sesizării este prea lung

Executivul consideră că intervalul de peste un an până la judecarea sesizării este prea lung, având în vedere impactul legislației asupra politicilor bugetare și asupra funcționării instituțiilor publice. Surse guvernamentale afirmă că se va solicita un termen mai apropiat, astfel încât eventualele clarificări constituționale să fie obținute înainte de aplicarea unor prevederi cheie ale legii.

