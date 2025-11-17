€ 5.0844
DCNews Stiri AUR contestă la CCR repartizarea locurilor din CA ale TVR și Radio România
Data actualizării: 21:35 17 Noi 2025 | Data publicării: 21:20 17 Noi 2025

AUR contestă la CCR repartizarea locurilor din CA ale TVR și Radio România
Autor: Dana Mihai

ciocan-justitie_66818000
 

 Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public.

Comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat luni seara propunerile pentru Consiliile de administraţie al SRTv şi SRR.

"Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public. Deşi prevederile legale sunt clare, iar repartizarea locurilor în CA ale SRR şi SRTv trebuie să respecte proporţionalitatea configuraţiei din Parlament, puterea vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). De asemenea, deşi PNL are 73 de senatori şi deputaţi, iar USR doar 59, aşadar mult mai puţini decât numărul parlamentarilor AUR, PNL şi USR primesc mai multe locuri în cele două Consilii de administraţie decât AUR", se arată într-un comunicat al AUR transmis luni.

AUR acuză puterea de încălcarea legii și „furt al votului românilor”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că puterea încalcă legea şi nu acordă AUR câte doi reprezentanţi Consiliile de administraţie ale SRTv şi SRR.

Citește și: Decizia AUR pentru alegerile locale din decembrie 2025. George Simion: „E un sacrificiu, n-aș spune chiar jertfă"

"Este strigător la cer ceea ce încearcă această coaliţie toxică să facă. În conformitate cu legea, partidele parlamentare au dreptul de a face propuneri pentru cele opt locuri disponibile, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Legislativ. Suntem al doilea partid parlamentar şi avem dreptul la câte doi reprezentanţi de drept în fiecare din cele două Consilii de administraţie, însă puterea ţine să încalce legea. Vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil", a declarat Petrişor Peiu, citat în comunicat.

Mihai Enache: „Un furt pe față și o escrocherie fără margini”

Potrivit liderului deputaţilor AUR, Mihai Enache, reprezentanţii Puterii "caută să îşi bată joc de ponderea parlamentară".

Citește și: Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare

"Este un furt pe faţă şi o escrocherie fără margini pe care le face actuala Putere, iar opinia publică trebuie să ştie. Ei caută să îşi bată joc de ponderea parlamentară, adică de votul dat de cetăţenii români în decembrie anul trecut. Este şocant cât de mare este dispreţul acestei majorităţi nefaste faţă de lege", a afirmat şi Enache.

Conform liderilor grupurilor parlamentare AUR, acest partid "cere nici mai mult nici mai puţin decât proporţionalitate şi respectarea legii, în aşa fel încât Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public să fie alcătuite conform algoritmului şi componenţei politice a Parlamentului".

