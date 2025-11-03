€ 5.0861
Data actualizării: 16:02 03 Noi 2025 | Data publicării: 16:02 03 Noi 2025

Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare
Autor: Iulia Horovei

petrisor peiu calin georgescu În fotografie, senatorul AUR, Petrișor Peiu (stânga), Călin Georgescu (dreapta), fost candidat la alegerile prezidențiale. Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres
 

AUR a reacționat la declarațiile lui Călin Georgescu privind lipsa de legitimitate a alegerilor din Capitală.

AUR a reacționat la declarațiile fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, privind lipsa de legitimitate a alegerilor locale din Capitală. Petrișor Peiu, senator AUR, a spus că Georgescu „e un om care are foarte multă neîncredere în modul în care evoluează sistemul, are foarte multă frustrare - sigur, îndreptățită -, pentru că dânsul a fost exclus din două competiții electorale, cumva fără argumente legale. Și atunci, își manifestă această neîncredere”, potrivit Digi24.

AUR, anunț oficial despre candidatul susținut la alegeri

AUR va anunța oficial, luni seară, susținerea pentru un candidat la alegerile locale din București. Întrebat care sunt șansele ca independenta Anca Alexandrescu să fie sprijinită de partidul condus de George Simion, senatorul Petrișor Peiu a spus că ele sunt „foarte bune”: „Are șanse să fie susținută de către noi la această candidatură. (...) Are șanse foarte bune să fie desemnată. Are calități și, mai ales, și-a depus candidatura, a anunțat că o face. Are determinarea să candideze”.

„Pe de altă parte, noi, ca partid, nu putem să nu participăm la alegeri. Care mai e rostul de a fi partid politic?! Trebuie să participăm la alegeri și, ca orice partid, ne propunem să reprezentăm acea parte din electorat care se identifică cu valorile și princiipile noastre. Nu putem să-i lăsăm nereprezentați la tot șirul de alegeri care urmează, doar pentru că la 6 decembrie 2024 CCR a luat o decizie care nu are nimic în comun cu legea”, a mai declarat liderul senatorilor AUR.

Călin Georgescu, candidat susținut de AUR la PMB?

În ceea ce privește o posibilă candidatură a lui Georgescu pentru fotoliul de la PMB, Peiu a spus că AUR va sprijini o persoană care „dorește să participe” la alegeri, iar fostul candidat la prezidențiale nu și-a exprimat această dorință. 

„În principiu, dacă vorbim despre candidați, forurile de conducere ale partidului aleg un candidat pe care să-l sprijine dintre mai mulți candidați care doresc să o facă. Din câte știu, Călin Georgescu nu a vrut să candideze la poziția de primar. Cred că dânsul a spus public că exclude să participe în viața publică la o funcție - alta decât cea de președinte. Așa-mi aduc aminte, dar nu am urmărit îndeaproape tot ce spune dânsul. (...) Nu putem desemna pe cineva drept candidat cu forța”, a mai spus senatorul. 

