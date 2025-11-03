€ 5.0851
Data actualizării: 11:41 03 Noi 2025 | Data publicării: 11:36 03 Noi 2025

Se dezice Călin Georgescu de Anca Alexandrescu? Primul mesaj al candidatei la Primăria Capitalei, după anunțul controversat
Autor: Andrei Itu

calin-georgescu_18035600 FOTO: Agerpres
 

După o lungă perioadă de colaborare și afirmații de susținere, Călin Georgescu pare că se delimitează de candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria București.

Călin Georgescu a anunțat, într-un clip, duminică, pe o rețea socială, că nu recunoaște legitimitatea actualului proces electoral, alegerile de la Primăria București. Mai mult, el a spus că nu sprijină ”niciun partid, nou sau vechi”.  

Replica Ancăi Alexandrescu

La 3 ore de la mesajul lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu a avut o replică, duminică noapte: ”Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!”.  În ultimul an, Călin Georgescu a fost prezent constant, în emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, moderată de actuala candidată la Primăria București. Mai mult, în luna august, Georgescu își exprima public susținerea pentru Anca Alexandrescu, considerând-o ”o femeie curajoasă, cu vocație pentru dreptate și adevăr”.

Ce a transmis Călin Georgescu

”Așa cum nu există democrație fără spiritualitate, tot așa nu poate exista politică adevărată fără credință. Prefer adevărul spus direct. Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Nu sunt un om politic, ci un om al credinței”, a mai zis Călin Georgescu, în clipul postat duminică.

Alegerile de la Primăria București, ”o farsă”, afirmă Georgescu

”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă.”, a spus Georgescu.

În concluzie, Georgescu a spus că nu crede în aceste alegeri de la Primăria București: ”Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București.”

Vezi și - George Simion a anunțat că AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria București

candidat anca alexandrescu
alegeri primaria bucuresti 2025
calin georgescu anca alexandrescu
