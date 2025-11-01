€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data actualizării: 12:07 01 Noi 2025 | Data publicării: 11:56 01 Noi 2025

George Simion a anunțat că AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria București
Autor: Anca Murgoci

George Simion a anunțat că AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria București
 

George Simion a anunțat că AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria București.

Anca Alexandrescu va primi sprijin din partea AUR și a PNȚCD pentru candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei.

George Simion a zis: „A contat mult susținerea în ultimele bătălii, a contat mult unitatea dintre noi. Vă felicit pentru poziționarea de partea adevărului de partea partidului poporului român. AUR e singurul partid pe care îl slujim. Avem un imens respect pentru ce înseamnă istoric PNȚCD și față de situația din prezent, unde apele s-au separat. Pucișitii cu puciștii, iar românii cu românii. Mă bucur ca sunteți de partea românilor”.

Ce a zis Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a spus: „Am emoții. Nu vorbesc mult, ca la TV. Am învățat ca discursurile scurte sunt cele pe care le așteaptă oamenii de la noi. În campania pentru alegerile prezidențiale am fost singurul moderator care a făcut loc suveraniștilor în emisiunea mea. Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc pentru ca apoi românii să pună România pe primul loc. Eu voi fi cea pe care o știți. Cred că tatăl meu m-ar fi susținut, dar nu ar fi fost de acord. Ar fi zis că am înnebunit, dar m-ar fi susținut.

Împreună vom pune Bucureștiul pe primul loc. Din păcate, e ultimul la toate capitolele. Nu fac promisiuni, dar voi avea grijă să văd fiecare cetățean al Bucureștiului și vă vreau parteneri. Am nevoie de fiecare cetățean al Bucureștiului ca orașul să fie pe primul loc.  Pentru mine e o provocare, dar și o responsabilitatea uriașă”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ciuvică - Chirieac, replici privind un candidat la Primăria București 

Anca Alexandrescu a debutat la Evenimentul Zilei. Ulterior, fiica jurnalistului Horia Alexandrescu a ajuns în 1996 purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR. A rămas, multă vreme, în zona politică, în domeniul consilierii. În cele din urmă, a ajuns la Realitatea Plus. Acum candidează la Primăria București, candidat independent, susținut de AUR și PNȚCD.

VEZI ȘI: Dezvăluiri neștiute despre Anca Alexandrescu. „Cu mine a avut o singură lecție. Voiam să-i spun ceva. A rezistat trei minute, s-a ridicat și a plecat” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

george simion
anca alexandrescu
primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Opoziția din Taiwan are un nou lider: Cheng Li-wun pledează pentru pace cu China și „unitate naţională“
Publicat acum 18 minute
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat acum 56 minute
JD Vance, apariție inedită. Cum s-a costumat vicepreședintele SUA de Halloween / video viral
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Guvernul Franței, în pericol: Deputații au respins taxarea ultra-bogaților
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Antonia Dumitru, fetița-minune născută la șase luni, vine la Mi-Th Influencer. Povestea unui model de 13 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Publicat pe 31 Oct 2025
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close