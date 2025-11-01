George Simion a anunțat că AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria București.

Anca Alexandrescu va primi sprijin din partea AUR și a PNȚCD pentru candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei.

George Simion a zis: „A contat mult susținerea în ultimele bătălii, a contat mult unitatea dintre noi. Vă felicit pentru poziționarea de partea adevărului de partea partidului poporului român. AUR e singurul partid pe care îl slujim. Avem un imens respect pentru ce înseamnă istoric PNȚCD și față de situația din prezent, unde apele s-au separat. Pucișitii cu puciștii, iar românii cu românii. Mă bucur ca sunteți de partea românilor”.

Ce a zis Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a spus: „Am emoții. Nu vorbesc mult, ca la TV. Am învățat ca discursurile scurte sunt cele pe care le așteaptă oamenii de la noi. În campania pentru alegerile prezidențiale am fost singurul moderator care a făcut loc suveraniștilor în emisiunea mea. Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc pentru ca apoi românii să pună România pe primul loc. Eu voi fi cea pe care o știți. Cred că tatăl meu m-ar fi susținut, dar nu ar fi fost de acord. Ar fi zis că am înnebunit, dar m-ar fi susținut.

Împreună vom pune Bucureștiul pe primul loc. Din păcate, e ultimul la toate capitolele. Nu fac promisiuni, dar voi avea grijă să văd fiecare cetățean al Bucureștiului și vă vreau parteneri. Am nevoie de fiecare cetățean al Bucureștiului ca orașul să fie pe primul loc. Pentru mine e o provocare, dar și o responsabilitatea uriașă”.

Anca Alexandrescu a debutat la Evenimentul Zilei. Ulterior, fiica jurnalistului Horia Alexandrescu a ajuns în 1996 purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR. A rămas, multă vreme, în zona politică, în domeniul consilierii. În cele din urmă, a ajuns la Realitatea Plus. Acum candidează la Primăria București, candidat independent, susținut de AUR și PNȚCD.

