În stilul său caracteristic, Mugur Ciuvică a zis că s-a liniștit. Își dorea un singur lucru de la aceste alegeri: Să candideze Anca Alexandrescu, jurnalistă Realitatea Plus.

„M-am relaxat. Atât îmi doream de la alegerile de la București: Să candideze Anca Alexandrescu”, a zis Mugur Ciuvică.



„Astea sunt niște, cum să spun, răutăcisme. Din punctul meu de vedere, cred că femeile sunt foarte potrivite în funcții înalte”, a zis Bogdan Chirieac la Miercurea Neagră.

„Dar aici nu era vorba de sex, era vorba de personaj”, a zis Mugur Ciuvică.

„Dom’le, Anca Alexandrescu este o personalitate, nu e un personaj. Dar vreau să vă întreb dacă o să-l sprijiniți pe domnul Drulă?”, a zis Bogdan Chirieac.

„Eu nu sprijin pe nimeni, v-am spus. Singurul lucru pe care l-am sprijinit până acum, legat de asta, a fost candidatura Ancăi Alexandrescu. Dacă și-a anunțat candidatura, v-am spus, sunt deja relaxat”, a zis Mugur Ciuvică.

„E închistat aici, l-am prins într-un punct sensibil și nu vrem să-i deschidem”, a zis Bogdan Chirieac.

O campanie electorală scurtă

Pe de altă parte, jurnalista Diana Tache a zis că: „Fiind o perioadă cu o campanie atipică, scurtă și cu acest balamuc de candidați, cred că pot apărea candidați-surpriză, retrageri din cursă. Știți că anul trecut noi nu vorbeam despre candidați, vorbeam despre retrageri”.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și va dura doar două săptămâni, fiind una dintre cele mai scurte campanii locale din perioada post-decembristă.

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când în Capitală se organizează alegeri parțiale pentru funcția de primar general, un context care ar putea influența atât prezența la vot, cât și rezultatul final.

Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor

Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, cheltuieli pe care le estimează la 67,6 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, sumele sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.

'Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne - 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă - peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare', se arată în comunicat.

Tot vineri, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Hotărârea detaliază atribuțiile și sarcinile care revin Autorității Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Național de Statistică, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituțiilor prefectului, primarilor și președinților consiliilor județene în procesul de pregătire, organizare și desfășurare a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

