Parodontoza poate duce la pierderea dinților mult prea devreme

În formele sale severe, această afecțiune poate duce la pierderea dinților, așa că prevenția este foarte importantă. Gingivita acută este forma inițială sau de debut a acestei boli. Este, de asemenea, faza în care se poate trata cu succes boala parodontală. Lăsată netratată sau gestionată greșit, această inflamație se va croniciza, se va transforma într-o simptomatologie mai puțin evidentă, dar va continua să afecteze parodonțiul în profunzimea sa. Gingivita acută este, practic, primul semnal de alarmă pe care țesuturile ni-l trimit într-un mod destul de evident.

În România, boala parodontală este adesea neglijată și insuficient mediatizată, deși afectează o mare parte din populație

Sănătatea dinților pleacă de la sănătatea gingiei. Persoanele cu parodontoză constată că, oricât de bun ar fi materialul, dacă suportul nu e sănătos, rezultatul suferă.

Parodontoza, o boală pe care mulți români nu știu că o au



„Degeaba faci cea mai frumoasă lucrare protetică, dacă nu există o susținere osoasă corectă. Boala parodontală e o problemă, foarte multă lume o are fără să știe. În România nu e suficient mediatizată și rar luată în calcul. Lumea nu să știe ce să facă ca să o prevină sau măcar să o țină sub control pentru a nu dăuna osului. Din păcate, dentiștii nu prea s-au urcat pe acest „cal”, deși în ultimul timp văd o mișcare în direcția asta. E important de luat în considerare: orice anamneză stomatologică, din punctul meu de vedere, trebuie să conțină și un control parodontal. E esențial”, a zis medicul Nicolae Krilovici.



Igiena orală și renunțarea la unele obiceiuri… pot preveni parodontoza?

„Absolut, da. Igiena orală e esențială e unul dintre factorii cheie. Alimentația, sigur. Toate merg mână în mână.

De aceea boala e complexă și, din păcate, nu există o soluție definitivă. Nu există tratament sau medicament după care să spui că „ai scăpat”. De ce? Pentru că bacteriile parodontale sunt mereu în gură. Tratezi un dinte, a doua zi bacteriile apar din nou.

E o poveste amplă, complexă, cu mulți factori de luat în calcul. Soluția? Să o identifici cât mai devreme, să-i analizezi amploarea și severitatea, iar din situația concretă să scoți maximum, readucând pacientul într-o zonă de echilibru. Atenție: osul pierdut nu se regenerează. Există doar soluții locale: dacă la un dinte există o pierdere mai mare, poți face adiție de os; există materiale care închid defectul. Dar nu există soluție de a ridica osul în întreaga gură, la nivelul inițial. Ce e pierdut, de regulă, e pierdut. Important e să vezi cât mai devreme ce și cât e pierdut, ca să nu ajungi peste 2, 5 sau 20 de ani, să scoți dinți și să pui implanturi în masă, mai scump, mai complicat, mai dureros. Nu e o soluție”, a zis medicul Nicolae Krilovici la DC News.

