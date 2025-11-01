Amalia Năstase a povestit că o analiză de sânge făcută recent a indicat prezența mercurului în organism, pe care îl pune pe seama plombelor cu amalgam aplicate în copilărie. Mărturia ei a venit într-o discuție cu medicul stomatolog Nicolae Krilovici, la DC News, care a explicat, într-un interviu cu Val Vâlcu, diferențele dintre materialele vechi și soluțiile moderne din stomatologia estetică.

Lucrările integral ceramice sunt „100% acceptate de organism”

Medicul Nicolae Krilovici a zis că lucrările integral ceramice sunt „100% acceptate de organism” și reprezintă un pas înainte față de coroanele metalo-ceramice sau plombele cu amalgam folosite mult timp în trecut.

„Legat de avantaje, în primul rând trebuie menționat că, fiind doar ceramică, e un material 100% acceptat de organism. Ceea ce, în cazul coroanelor metalo-ceramice, fără discuție, nu era la fel. Sunt multe persoane alergice la metal. Un exemplu e amalgamul, care e chiar mai agresiv decât metalele folosite în coroane. Așadar: alergia la metal și estetica. Astea erau și sunt lucruri esențiale”, a zis medicul Nicolae Krilovici.



„Să schimbi toți dinții… Nu e un efort?”



„Este, dar dacă ai dinții plombați cu amalgam, eu aveam din copilărie,fusesem la 10 dentiști diferiți și fiecare făcuse ce se făcea atunci în România. Nu aveau oamenii cu ce mai mult. Acum 20 de ani… Și știți: când râdeai cu dinți puși, se vedea gingia închisă la culoare și, prin spate, metalul. Asta astăzi nu mai există. Nu era doar inestetic, era și toxic. Amalgamul conține mercur. Și mercurul acela a rămas în organismul meu. Am făcut recent o analiză de sânge și am încă mercur în sânge de la cariile tratate acum 40 de ani”, a povestit Amalia Năstase.



Se folosea pentru că era maleabil, cu cât era mai mult mercur, cu atât era mai „bun” calitativa ca material. Dar nu era bun pentru organism. Era bun pentru dinte.



„Dacă tratezi o gură întreagă, sunt multe criterii de respectat, iar o greșeală mică pe parcurs poate duce la eșec, de la rezultate slabe până la imposibilitatea de a mânca”, a zis medicul.



„În Germania amalgamul a fost schimbat relativ repede, dar a fost și marketing: Nu s-a înlocuit neapărat cu ceva mult mai bun, ci cu compozit. Compozitul e alb are avantaj estetic, dar e o „bombă chimică”: Lanțurile de molecule, când se întărește cu cu lampa, rămân molecule nelegate în lanț, care circulă și pot afecta organismul. În plus, compozitul se tocește mai repede; are multe dezavantaje. De fapt, singurul avantaj a fost trecerea de la amalgam la ceva estetic”, a mai zic medicul.

Amalgamul e un material clasic de plombă făcut dintr-un amestec de pulbere de aliaj (în principal argint, cupru, staniu) și mercur lichid. Când le amesteci, reacționează și devin o pastă care se întărește în câteva minute și formează o plombă foarte dură. Deși eficient mecanic, amalgamul conține aproximativ 50% mercur, o substanță toxică pentru sistemul nervos, rinichi și ficat.



Problema apare din faptul că, în timp, vapori de mercur se pot elibera din plombe, mai ales în situații precum: mestecat intens sau scrâșnit din dinți (bruxism); consum frecvent de băuturi fierbinți; plombe vechi, fisurate sau foarte extinse; îndepărtarea necorespunzătoare a amalgamului (fără izolare și aspirație). Pe termen lung, aceste cantități pot fi cumulative, mai ales la persoanele care au avut multe plombe.

Inlay onlay: Înțelegerea beneficiilor și aplicarea în stomatologie



Inlay-urile și onlay-urile sunt proteze dentare utilizate pentru a repara și restaura dinții deteriorați sau cariați. Acestea sunt adesea realizate din ceramică și sunt folosite pentru a reconstitui o parte a dintelui, inlay-ul fiind plasat în interiorul dintelui, iar onlay-ul pe suprafața acestuia. Inlay-urile și onlay-urile sunt utilizate în mod obișnuit pentru a trata cariile dentare sau pentru a înlocui obturațiile defecte.

Poate rezista o viață întreagă

„Există soluții mai bune și clar mai scumpe: inlay-urile din ceramică. Procedură mai complexă, implică laborator, iar ceramica e procesată ca la coroană; nu se consumă și nu afectează organismul. Dar e mai scump, simțitor. Cine se pricepe nu are cum să evite. Sunt persoane care, dacă ar ști, ar alege fără îndoială soluția asta. Oricum, e alegerea de top. Peste ea nu există, momentan. Ce presupune intervenția? Procedură simplificată: anestezie, bineînțeles, dacă leziunea e superficială, poate nu e nevoie. Să zicem că se face anestezie. Apoi se prepară o cavitate într-o anumită formă, după care se ia amprenta. Pe amprentă se toarnă modele de lucru în laborator, iar tehnicianul creează forma exactă a cavității, din ceramică. Acea ceramică se cimentează în cavitate. Sunt mai multe tipuri de cimentare, se pot folosi diverse ceramici, inclusiv zirconiu, iar rezultatul e maxim estetic și corect din punct de vedere medical. Cât durează o astfel de lucrare? Depinde: dacă e cavitate simplă și dintele se tratează ușor,mai puțin; dacă dintele e complicat și cavitatea e amplă, mai mult. Poate rezista o viață întreagă”, a zis medicul Nicolae Krilovici la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum îți poți pierde dinții încă de la 40-50 ani. Dr. Nicolae Krilovici: Foarte mulți români au această boală fără să știe

Găsiți detalii aici:

Potrivit Regulamentului european privind mercurul, folosirea amalgamului dentar a fost treptat restricționată în întreaga Uniune Europeană. Din 1 iulie 2018, este interzisă plombarea dinților de lapte sau tratarea cu amalgam a copiilor sub 15 ani, precum și a femeilor însărcinate sau care alăptează. Începând cu 1 ianuarie 2025, materialul nu va mai putea fi folosit deloc în tratamentele dentare din UE, iar statele care au nevoie de mai mult timp pentru a-și adapta sistemul medical pot beneficia de o derogare până la 30 iunie 2026. De asemenea, exportul de amalgam va fi interzis de la 1 ianuarie 2025, iar fabricarea și importul vor fi oprite din 1 iulie 2026.



Prin excepție, medicii pot utiliza în continuare amalgam numai în cazuri strict necesare, atunci când consideră că este singura opțiune adecvată pentru nevoile medicale ale pacientului.

VEZI ȘI: EXCLUSIV România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”