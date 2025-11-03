€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data actualizării: 22:12 03 Noi 2025 | Data publicării: 20:14 03 Noi 2025

Decizia AUR pentru alegerile locale din decembrie 2025. George Simion: „E un sacrificiu, n-aș spune chiar jertfă”
Autor: Anca Murgoci

anca alexandrescu george simion _AUR_ANUNT_CANDIDAT_ANCA_ALEXANDRESCU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos / Octav Ganea
 

AUR a luat așteptata decizie pentru alegerile locale din decembrie 2025.

AUR a decis să o susțină pe Anca Alexandrescu.

George Simion a zis: „Este un sacrificiu, n-aș spune chiar jertfă”

„Avem în interiorul Alianței pentru Unirea Românilor oameni capabili, care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi. Am preferat însă să renunțăm noi la a alege un membru al AUR, în favoarea celui mai bine clasat candidat din zona noastră, din zona suveranistă, conservatoare, patriotică.


Este un sacrificiu, nu aș spune chiar o jertfă, dar este un gest pe care l-am făcut și în decembrie, cu ocazia celuilalt scrutin, cel anulat, și în ianuarie, februarie, martie, când am organizat mitinguri și apoi proteste împotriva anulării alegerilor și a represiunii politice orchestrate împotriva opozanților actualului regim.

Așadar, avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, dar, mai presus de toate, avem o responsabilitate față de poporul român”, a zis George Simion.

Liderul AUR a mai spus că bucureștii au de ales „între trei candidați ai guvernării. Aceeași guvernare care a capturat puterea în România și a anulat alegerile și-a pus trei candidați, toți reprezintă diferite fațete ale aceluiași sistem. Dacă am fi venit și noi să segmentăm votul, am fi fost, în mod clar, trădători. Eu nu neg, și cu mulți dintre cei aflați aici, în sală, mă cunosc de ani de zile. Nu neg, pot fi trădat, dar niciodată nu voi fi trădător. Nici măcar din greșeală.

De aceea, alegerea Alianței pentru Unirea Românilor pentru o candidatură cu șanse, a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și rețelelor mafiote care, în acest moment, sunt înfipte atât la Primăria Municipiului București, cât și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu”.

Anca Alexandrescu a declarat:

„Eu sunt Anca și împreună vom câștiga Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună le vom da lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare: la statul paralel. La asta m-am priceput cel mai bine în ultimii șase ani.

Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită. Vor fi mulți deranjați de candidatura mea. Se simte deja tulburarea atât în rândul partidelor aflate la putere, cât și la aceia care se opun unității suveraniștilor. Este singura noastră șansă să facem ceea ce își dorește Călin Georgescu: Să învingem sistemul.

Domnul Georgescu a transmis un mesaj clar la alegerile prezidențiale: Trebuie să nu mai stăm doar în fața televizoarelor sau a conturilor de Facebook, ci să facem ceva concret pentru a schimba sistemul. Asta facem azi, prin această candidatură.

Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege. Voi scoate bani din piatră seacă. 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc, așa cum merită.

Astăzi, din păcate, Bucureștiul se regăsește pe primele locuri la cele mai grave probleme. Știu că le vom da fiori și celor de la PSD”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aur
george simion
primaria bucuresti
alegeri bucuresti
anca alexandrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Nici clătite, nici tort: Iată o rețetă inedită de desert, creată de o nutriționistă. Trebuie neapărat să o încerci
Publicat acum 22 minute
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma, unde un muncitor român a rămas prins sub dărâmături
Publicat acum 53 minute
„Bombă cu ceas” în centrul Bucureștiului: Risc de incendiu și explozie în Capitală
Publicat acum 56 minute
Ce riscuri pentru sănătate ascund zborurile lungi și cum să le eviți
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Merz vrea să trimită acasă refugiații sirieni: Războiul civil s-a terminat, putem începe repatrierile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close