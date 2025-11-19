Zeci de mii de companii din Grecia și-au declarat în ultimii ani sedii în România, Bulgaria sau Cipru, încercând astfel să beneficieze de taxele mult mai reduse practicate în aceste state – între 10% și 16%, față de cota de 22% aplicată în Grecia.

Datele prezentate de presa elenă arată dimensiunea fenomenului: aproximativ 28.000 de firme apar ca fiind „mutate” în cele trei țări vecine. În practică însă, majoritatea covârșitoare nu desfășoară nicio activitate reală acolo. Nu au angajați, sedii sau operațiuni; în multe cazuri, singura prezență este un cont bancar ori o adresă poștală. Activitatea economică se derulează integral în Grecia, iar relocarea există doar în acte. Conform cifrelor oferite de publicația Kathimerini, 8.500 de companii sunt trecute ca având sediul în România, peste 18.000 în Bulgaria, iar aproximativ 1.500 figurează înregistrate în Cipru. Fiscul elen verifică fiecare caz în parte: existența unui spațiu de lucru, a personalului propriu, a activităților administrative și comerciale în țara declarată ca sediu. În lipsa acestor elemente, companiile sunt catalogate drept „structuri artificiale”, iar profiturile sunt impozitate în Grecia, conform regulilor anti-abuz prevăzute de legea 4174/2013. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat în exclusivitate pentru DC News cum a ajuns România 'un mic paradis fiscal' pentru greci, dar și cum acest lucru se poate termina curând odată cu implementarea măsurilor guvernamentale de la 1 ianuarie 2026.

"Taxele în Bulgaria au ajuns să fie mai mici, vor intra și-n zona euro, iar din această perspectivă România va fi părăsită"

"Datele sunt doar o fotografie de moment care ne arată că România, cel puțin până acum ceva timp, a avut o fiscalitate favorabilă investitorilor străini. Vorbesc aici de un impozit pe venit destul de mic, de un impozit pe dividende de doar 5%, ulterior 10%, dar mi-e teamă că aceste vremuri se vor schimba curând, deja se simte impactul, iar investitorii străini își vor schimba modul în care se raportează la România, indiferent de unde vin și din ce domeniu. De ce? Odată cu creșterea taxelor de la 1 ianuarie 2026, a impozitului pe dividende la 16%, mare parte dintre aceste firme de portofoliu sau diverse altele vor părăsi România și se vor muta în Bulgaria. De ce? Taxele în Bulgaria au ajuns să fie mai mici, vor intra și-n zona euro, iar din această perspectivă România va fi părăsită semnificativ de aceste firme de portofoliu, firme menite să optimizeze fiscal interesele investitorilor.

"Procedeul firmelor grecești e unul similar cu mai multe zone aflate în spațiul european"

Procedeul firmelor grecești e unul similar cu mai multe zone aflate în spațiul european. Se practică de către foarte mulți investitori. Nu numai în Grecia, ci și-n Irlanda, pentru că acolo există un regim fiscal bun, dar și-n Bulgaria. Altfel spus, înființezi o firmă într-o țară unde impozitarea este mică, generezi tranzacții între firma-mamă și această firmă, în așa fel încât banii să ajungă să fie impozitați în țara unde este impozitare mai mică. E o tranzacționare legală, dar există și anumite reguli europene și nu numai, care sunt destul de severe și nu permit. Mă refer la legislația pentru transferuri, modul în care se fac toate cheltuielile pe minut, modul în care se scot niște profituri în țara unde impozitul este mai mare și așa mai departe.

"Noi, în România, cam închidem portițele"

Noi, în România, cam închidem portițele. Odată cu ianuarie, probabil, va intra în vigoare și acea taxă pentru afiliați. E cea care sancționează transferurile de bani de peste un anumit nivel. Motiv pentru care investitorii de acest tip vor părăsi România și se vor orienta către destinații mai favorabile. Principala atracție pentru acest tip de afaceri, în momentul de față, este Bulgaria. Ea e extrem de profitabilă atunci când vine vorba de taxe pentru mediul de afaceri. De menționat, de la 1 ianuarie 2026, odată cu aderarea la moneda europeană, va duce la o finanțare mult mai ieftină în Bulgaria în ceea ce privește creditele.

Economistul Adrian Negrescu explică schema grecească și cum câștigă Bulgaria

"Asistăm la o migrație semnificativă a investitorilor"

Ca o scurtă completare, noi trebuie să renunțăm la stereotipurile de tipul 'Grădina Maicii Domnului' și 'România țara tuturor posibilităților', la o gândire mult mai pragmatică, care să țină cont de costurile pentru business. Ele sunt cele care definesc migrarea capitalului dintr-o țară în alta. Să nu uităm că în 2024, din România, au ieșit undeva la 12 miliarde de euro, în condițiile în care intrările au fost undeva la 800 de milioane de euro. Asta în condițiile în care, în anii anteriori, atrăgeam cam 3,5 miliarde de euro în fiecare an și cam aceeași sumă pleca din țară. Asistăm la o migrație semnificativă a investitorilor din România, cauzată în principal de măsurile fiscale, de impredictibilitate, care ne transformă într-o țară mai puțin frecventabilă. Noi putem să învățăm de la Bulgaria că predictibilitatea economică trebuie să conducă, indiferent de cine se află la conducere. Puneți aici și forța de muncă, care e din ce în ce mai scumpă, puneți utilitățile, cea mai scumpă energie pentru mediul de business din UE și așa mai departe. România, din păcate, riscă să devină, din această insuliță de care vorbeam pentru firmele elene, un deșert investițional. Asta se va întâmpla dacă nu ne mișcăm rapid", a explicat Adrian Negrescu.

