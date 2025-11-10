Fie că este vorba despre un frigider vechi, un aparat de aer condiționat sau o mașină de spălat rufe uzată, toate pot contribui la creșterea facturii de energie mai mult decât îți imaginezi. Aflăm mai multe de la Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci.

„MyEnergyCoach este un program pe care l-am lansat la începutul acestui an și care este companionul tău în gospodărie. Îți oferă sfaturi aplicate în funcție de consumul tău și de datele pe care le introduci acolo, pentru a te ajuta să-ți optimizezi mai bine consumul de energie electrică.

Te învață, practic, care ar putea fi așa-numiții „hoți de energie” din casă, unde consumi mai mult și unde poți face optimizări. De exemplu, dacă ai un aer condiționat care are 4-5 ani vechime, cu siguranță consumă mai multă energie decât unul nou, cumpărat din magazin. La fel și în cazul frigiderelor: Un frigider mai vechi, chiar dacă funcționează foarte bine, consumă mai multă energie decât unul nou. Același lucru este valabil și pentru mașinile de spălat rufe.

Există studii realizate de producători, de exemplu pentru mașinile de spălat și frigidere, care arată că, în funcție de model, pe durata de viață a unui aparat eficient energetic, poți economisi aproximativ 800–900 de lei la factura de energie. În timp, această economie contează”, a zis Ionuț Polexe.

Prin intermediul acestui program, fiecare gospodărie primește recomandări personalizate

Programul nu este general, ci adaptat fiecărei case. De exemplu, poți introduce marca frigiderului tău, iar aplicația îți arată cum funcționează exact.

„MyEnergyCoach îți solicită să răspunzi la câteva întrebări. Pe de o parte, folosește datele tale de consum, așa cum apar în factură, acesta este istoricul tău. Pe de altă parte, îți adresează întrebări legate de locuință: De exemplu, dacă stai într-un imobil mai vechi, care nu este izolat termic, este clar că o parte din energie se pierde.

Apoi, te întreabă cât de vechi sunt electrocasnicele din casă, iar în funcție de răspunsurile tale îți oferă recomandări. Evident, acolo unde este cazul și unde există produse disponibile, aplicația îți va sugera produse din portofoliul nostru”, a zis Ionuț Polexe.

Inclusiv sistemul de încălzire utilizat este luat în considerare

„Este vorba despre o serie de întrebări, eu îi spun mereu că este o „jucărie” foarte utilă, cu care merită să interacționăm. Chiar dacă nu o folosim până la capăt, face parte din efortul nostru de a educa clienții și piața către o utilizare corectă și responsabilă a energiei, către eficiența energetică.

Sunt foarte multe lucruri pe care le poți afla. De exemplu, poți realiza că, în funcție de modul în care te încălzești în casă, poți face economii importante. De asemenea, combinația dintre vechimea imobilului și electrocasnicele mai vechi poate duce la o factură mai mare la energie.

Toate aceste informații îi ajută pe clienții noștri. De altfel, pe site avem și alte materiale utile, prin care învățăm utilizatorii cum să economisească energie”, a mai zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

MyEnergyCoach poate fi accesat aici - https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/myenergycoach/

