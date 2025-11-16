Nicușor Dan anunță ce urmează în 2026. Taxe care se aplică de la 1 ianuarie

România se pregătește pentru încă un an complicat din punct de vedere economic, avertizează Nicușor Dan. Invitat în direct la România TV, acesta a declarat că 2026 va fi încă un an dificil, însă din 2027 există premise reale pentru revenire și creștere economică.

Nicușor Dan a explicat ce urmează pentru populație și ce măsuri sunt deja bătute în cuie, de la modificări fiscale până la ajustări ale bugetului de stat, într-o perioadă în care Guvernul caută soluții pentru echilibrarea finanțelor publice.

"O să mai avem un 2026 care o să fie dificil, dar din 2017 avem toate speranțele de creștere pentru economia românească", a declarat Nicușor Dan, în direct la România TV.

Ce urmează în 2026

"Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate cu privire la bugetul de familie.

O să mai existe niște taxe care au fost deja anunțate. De exemplu, taxa pe proprietate, care a fost votată în august de Parlament și care o să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În linii mari, efectul cel mai mare l-a avut TVA-ul care s-a implementat deja, o să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot!

Dincolo de asta, statul va trebui să umple, și asta va fi preocuparea următoarelor cinci, șase săptămâni: bugetul 2026, când statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face", a declarat Nicușor Dan.

