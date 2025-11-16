Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, vine la România TV duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.
Nicuşor Dan va fi faţă în faţă cu jurnaliştii Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu şi va răspunde întrebărilor momentului.
Administraţia Prezidenţială a anunţat şi ea participarea preşedintelui la acest interviu.
"Președintele României, Nicușor Dan, va acorda astăzi de la ora 20:00, un interviu live jurnaliștilor postului România TV", transmite instituţia.
Simona Gheorghe, jurnalistă România TV, a prefaţat şi ea interviul pe pagina sa de socializare.
"Faţă în faţă în această seară cu preşedintele, de la ora 20.00 la România TV! Ce întrebări aveţi pentru Nicușor Dan ? Lăsaţi întrebările în comentarii!", a scris Simona Gheorghe pe Facebook.
Interviul va fi LIVE de la ora 20:00 pe România TV.
