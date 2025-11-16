€ 5.0847
DCNews Politica Personalități politice Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Data actualizării: 12:42 16 Noi 2025 | Data publicării: 12:22 16 Noi 2025

Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Autor: Florin Răvdan

 simona_gheorghe_nicusor_fb Facebook Simona Gheorghe
 

Preşedintele României, Nicuşor Dan, vine la România TV duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00.

Nicuşor Dan va fi faţă în faţă cu jurnaliştii Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu şi va răspunde întrebărilor momentului. 

Administraţia Prezidenţială a anunţat şi ea participarea preşedintelui la acest interviu. 

"Președintele României, Nicușor Dan, va acorda astăzi de la ora 20:00, un interviu live jurnaliștilor postului România TV", transmite instituţia.

Simona Gheorghe, jurnalistă România TV, a prefaţat şi ea interviul pe pagina sa de socializare. 

"Faţă în faţă în această seară cu preşedintele, de la ora 20.00 la România TV! Ce întrebări aveţi pentru Nicușor Dan ? Lăsaţi întrebările în comentarii!", a scris Simona Gheorghe pe Facebook. 

Interviul va fi LIVE de la ora 20:00 pe România TV. 

presedintele nicusor dan
romania
simona gheorghe
dragos bistriceanu
romania tv
