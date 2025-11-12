€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Economie Economistul Adrian Negrescu: Vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă
Data actualizării: 18:56 12 Noi 2025 | Data publicării: 17:24 12 Noi 2025

Economistul Adrian Negrescu: Vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă
Autor: Doinița Manic

bani craciun negrescu Foto: Pixabay
 

Economistul Adrian Negrescu avertiezază că în acest an "vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă" a României.

Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump ca niciodată. Economistul Adrian Negrescu avertizează că majorările de prețuri vor afecta puternic bugetele familiilor, limitând cheltuielile pentru mesele festive și cadouri.

VEZI ȘI: Videochatul, subiect de mândrie națională? Adrian Negrescu demontează mitul acestei industrii / video

„Vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă. Creșterile de prețuri vor face ca mulți dintre români să își reducă semnificativ opțiunile pentru masa de sărbători și pentru cadouri. Singura veste bună, la cum arată perspectivele, este că nu vom vedea inflația peste 10% în acest an”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Analistul economic consideră că, în contextul actual, Banca Națională a României nu va interveni curând pentru reducerea dobânzii cheie.

VEZI ȘI: Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"

„Banca Națională va menține înghețată dobânda cheie până ce inflația va coborî sub 5%. Altfel spus, să nu ne așteptăm la decizii surprinzătoare de la BNR. În cel mai bun scenariu, o decizie de scădere a dobânzii de politică monetară ar putea să intervină din a doua parte a anului viitor”, a scris economistul, într-o altă postare.

Adrian Negrescu: Cu acest preț uriaș al energiei, ne tăiem, practic, singuri craca de sub picioare

În opinia lui Adrian Negrescu, problemele economiei românești sunt agravate și de costul ridicat al energiei, care afectează competitivitatea internă.

„Cu acest preț uriaș al energiei, creat nu de 'agenturili străine', nu de 'multinaționalele care sug sângele poporului', ci de firmele de stat (90% din energia pe care o consumăm este produsă de statul român), ne tăiem, practic, singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic, ne autosabotăm și devenim, pe zi ce trece, doar o piață de desfacere pentru produsele străine”, a mai scris Negrescu, tot pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Se face performanță AI în România? Exemplul Codata Software Solutions și ComputerLand România arată că da
Publicat acum 31 minute
Un român din Italia a încercat să-şi incendieze soţia, apoi a reclamat-o la poliţie pentru că nu ar contribui la cheltuielile casei
Publicat acum 37 minute
Reacția conducerii Spitalului Județean Timișoara după sesizările că o parte din personal ar fi ieşit din unitate în echipament medical
Publicat acum 1 ora si 3 minute
CNA sprijină Strategia Națională de Apărare: Spațiul online, supus unui război cognitiv
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, lupta clasică între Stânga și Dreapta, pentru București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close