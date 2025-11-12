Economistul Adrian Negrescu: Vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă

Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump ca niciodată. Economistul Adrian Negrescu avertizează că majorările de prețuri vor afecta puternic bugetele familiilor, limitând cheltuielile pentru mesele festive și cadouri.

VEZI ȘI: Videochatul, subiect de mândrie națională? Adrian Negrescu demontează mitul acestei industrii / video

„Vom avea cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă. Creșterile de prețuri vor face ca mulți dintre români să își reducă semnificativ opțiunile pentru masa de sărbători și pentru cadouri. Singura veste bună, la cum arată perspectivele, este că nu vom vedea inflația peste 10% în acest an”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Analistul economic consideră că, în contextul actual, Banca Națională a României nu va interveni curând pentru reducerea dobânzii cheie.

VEZI ȘI: Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"

„Banca Națională va menține înghețată dobânda cheie până ce inflația va coborî sub 5%. Altfel spus, să nu ne așteptăm la decizii surprinzătoare de la BNR. În cel mai bun scenariu, o decizie de scădere a dobânzii de politică monetară ar putea să intervină din a doua parte a anului viitor”, a scris economistul, într-o altă postare.

Adrian Negrescu: Cu acest preț uriaș al energiei, ne tăiem, practic, singuri craca de sub picioare

În opinia lui Adrian Negrescu, problemele economiei românești sunt agravate și de costul ridicat al energiei, care afectează competitivitatea internă.

„Cu acest preț uriaș al energiei, creat nu de 'agenturili străine', nu de 'multinaționalele care sug sângele poporului', ci de firmele de stat (90% din energia pe care o consumăm este produsă de statul român), ne tăiem, practic, singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic, ne autosabotăm și devenim, pe zi ce trece, doar o piață de desfacere pentru produsele străine”, a mai scris Negrescu, tot pe Facebook.