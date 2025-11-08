€ 5.0860
Data actualizării: 13:59 08 Noi 2025 | Data publicării: 13:27 08 Noi 2025

Lecția de economie pe care Germania a înțeles-o, dar la care România e repetentă. Radu Georgescu: Guvernul ne-a înfrânt
Autor: Doinița Manic

bolojan Ilie Bolojan, premierul României. FOTO: Agerpres
 

Analistul financiar Radu Georgescu critică dur Pachetul 1 de măsuri economice al Guvernului, după ce INS a publicat datele consumului pe septembrie.

Analistul financiar Radu Georgescu trage un semnal de alarmă după publicarea datelor INS privind consumul din septembrie 2025. Potrivit acestuia, efectele „miraculoase” promise de Guvern prin Pachetul 1 economic din august sunt, de fapt, în sens opus: consumul a scăzut, firmele se confruntă cu dificultăți, iar măsurile fiscale adoptate de Executiv ar putea agrava și mai mult situația. Totodată, el a explicat ce face Germania pentru a trece peste criză - o lecție din economie pe care și România ar fi trebuit să o învețe.

"Guvernul ne-a înfrânt. Au început să se vadă clar efectele faimosului Pachet 1 din august, făcut de Guvern cu masuri economice. Acel pachet la care a lucrat Guvernul 2 luni. Cei din Guvern au zis să avem răbdare că Pachetul 1 vă fi un miracol economic. Că nu s-a mai văzut așa ceva pe planeta Pământ. Probabil nici în Galaxie. Guvernul a făcut într-adevăr un miracol. Dar în sens opus.

INS a publicat datele consumului pe septembrie. Consumul pe septembrie 2025 a scăzut cu 2% față de consumul pe septembrie 2024. După ce consumul scăzuse și în august, după introducerea Pachetului 1.

Ce se întâmplă din punct de vedere economic când scade consumul?

Evident, generează probleme firmelor. Săptămână trecută, Petrom a fost prima companie de la bursă care a publicat cifrele financiare pe trimestrul 3, 2025. Profitul operațional a scăzut cu 26% comparat cu septembrie 2024. Ce fac firmele când au probleme economice? Reduc cheltuielile. Dau oamenii afară.

Petrom a anunțat că dă 1.000 de oameni afară. În anul 1 de la ASE am învățat la economie că atunci când economia este în scădere, Guvernul nu trebuie să crească taxele deoarece creșterea taxelor va duce la scăderea consumului și va băga economia în recesiune.

Analistul Radu Georgescu arată ce face Germania pentru a trece peste criza economică

De asemenea Guvernul trebuie să ajute firmele cu subvenții. Probabil cancelarul Germaniei, Friedrich Merz știe ceva economie. Luna trecută a spus exact ce scrie în cartea de economie. Că nu va crește nicio taxa în Germania și că ajuta populația și IMM-urile să treacă peste criza economică.

Guvernul din Romania a făcut exact ce nu trebuia să facă. Au crescut taxele și dau bâte în cap firmelor din mediul privat: creșterea TVA-ului, creșterea impozitului pe dividende, eliminarea eșalonării simplificate la ANAF etc. Cum ar spune neamțul: Guvernul din România a făcut o 'Kilipiren Kombinazion' ",  a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.

