Accize mai mari din 2026: Cum a evoluat consumul de alcool în România

Românii au băut mai puțin în 2024, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, care indică un recul al consumului mediu pe cap de locuitor atât la băuturile nealcoolice, cât și la vinuri și alcoolul distilat. Scăderea vine într-un moment în care presiunea fiscală asupra mai multor produse de larg consum a crescut vizibil.

Evoluția este pusă în legătură cu majorările de taxe introduse în România, în special cu valul de scumpiri intrat în vigoare de la 1 august 2025. Atunci, accizele pentru băuturile alcoolice, dar și pentru tutun și carburanți, au fost majorate cu aproape 10%, odată cu creșterea cotei standard de TVA. Contextul fiscal mai dur pare să fi influențat comportamentul de consum al populației.

De la 1 ianuarie 2026 sunt programate noi creșteri de accize

În paralel însă, piața externă a oferit o surpriză. Exporturile de vin românesc au crescut în 2024 cu 11.700 de hectolitri față de anul precedent, potrivit datelor citate de Agerpres, semn că producătorii locali au reușit să compenseze parțial cererea internă mai slabă prin livrări peste graniță.

Presiunea fiscală nu se oprește aici. De la 1 ianuarie 2026 sunt programate noi creșteri de accize, care pot ajunge până la 10% în cazul băuturilor alcoolice, potrivit calendarului anunțat de autorități. În total, strategia fiscală a fost construită în două etape. Accizele la alcool și băuturi alcoolice au fost majorate cu 10% începând cu 1 august 2025, urmând un nou avans similar de la 1 ianuarie 2026. Pentru tutunul prelucrat, creșterile sunt de 3% la aceleași date, iar pentru benzină și motorină majorările sunt de 10% în ambele etape.

Autoritățile au decis totodată ca nivelul accizelor aplicabile carburanților în 2026 să nu mai fie indexat cu rata inflației, o abatere de la practica anilor anteriori. O schimbare importantă a fost introdusă și pentru vin. Din 1 august 2025 a devenit aplicabilă o acciză pentru vinul liniștit, dar și pentru cidrul de mere, cidrul de pere și hidromel. Taxa este stabilită la 10 lei pe hectolitru, urmând să crească la 11 lei pe hectolitru de la începutul anului 2026.

Datele INS despre consumul de alcool

Potrivit INS, consumul mediu de bere, pe locuitor a crescut ușor, cu 0,1 litri, cel de vinuri a scăzut cu 1,4 litri, consumul mediu de băuturi alcoolice distilate (în echivalent alcool 40%) a scăzut cu 0,3 litri, iar cel de băuturi nealcoolice s-a redus cu 9,3 litri.

Resursele totale de bere au fost mai mici cu 159.200 hl, față de anul precedent, fiind asigurate în proporție de 93% din producția anului 2024. Importul de bere a scăzut față de 2023 cu 9,5%. Disponibilul de bere pentru consum uman s-a menținut constant, iar producția de bere a scăzut cu 226.700 hl (-1,5%).

Resursele totale de vinuri au scăzut în 2024, față de anul precedent, cu 804.100 hl. Această reducere s-a datorat în principal producției de vinuri care s-a diminuat față de anul 2023 cu 24,1% (-1,119 milioane hl). Importul de vinuri a scăzut cu 5,8% (-35.600 hl), iar stocul inițial de vinuri a crescut cu 13,3% (+351.000 hl).

Ponderea producției de vinuri în resursele totale a scăzut cu 9,1 puncte procentuale. Aportul stocului inițial și importul de vinuri la formarea resurselor totale de vinuri, în anul 2024, au crescut cu 8,7 p.p. respectiv cu 0,4 p.p față de anul precedent. Cea mai mare parte din resursele de vin a fost destinată consumului uman, care a scăzut cu 273.500 hl, față de anul precedent.

Exportul de vinuri în anul 2024 a crescut cu 11.700 hl față de anul precedent.

Resursele de băuturi alcoolice distilate în anul 2024 au fost mai mici față de anul precedent, cu 27.200 hl alcool 100%. Producția de băuturi alcoolice distilate a fost constituită în cea mai mare parte din lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate.

Resursele totale de băuturi alcoolice distilate din grupa 'Lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate' au fost mai mici cu 17.100 hl alcool 100%, comparativ cu anul precedent. Disponibilul pentru consumul uman a scăzut cu 4,4%. Consumul mediu de lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate, a scăzut de la 0,9 la 0,8 litri alcool 100%, pe locuitor, în anul 2024.

O altă grupă de băuturi alcoolice distilate este reprezentată de rachiurile naturale și coniac. Comparativ cu anul 2023, producția de rachiuri naturale și coniac a crescut în anul 2024 cu

5,3% (+3.100 hl alcool 100%). La asigurarea resurselor totale de rachiuri naturale și coniac, aportul producției a fost mai mare cu 2,3 p.p față de anul precedent, iar aportul importului de băuturi alcoolice din grupa 'Rachiuri naturale și coniac' a fost mai mic cu 1,5 p.p față de anul anterior. Nivelul consumului mediu, pe locuitor, la rachiuri naturale și coniac a crescut de la 0,3 la 0,4 comparativ cu nivelul anului precedent.

Resursele totale de băuturi spirtoase au fost mai mici

Resursele totale de băuturi din grupa 'Whisky, gin, rom, votcă' au fost mai mici cu 11.900 hl alcool 100% față de cele din anul precedent. Atât nivelul producției cât și al importului de

băuturi din grupa 'Whisky, gin, rom, votcă' au fost mai mici față de anul 2023 cu 4% respectiv cu 6,4%. Aportul producției la formarea resurselor totale a fost mai mare cu 0,3 p.p., iar aportul

importului mai mic cu 0,6 p.p.

În ceea ce privește resursele totale de alcool (în echivalent alcool 100%), provenite din băuturi alcoolice distilate, vinuri și bere, acestea au fost asigurate, în proporție de 68,2% din producție, în anul 2024. Importul de băuturi alcoolice distilate, vinuri și bere (în echivalent alcool 100%) a scăzut față de anul precedent cu 6,2% (-17.500 hl alcool 100%), iar exportul a crescut cu 5,3% (+4.500 hl alcool 100%). Cantitățile exportate au fost mai mici decât cele importate. Comparativ cu anul precedent, disponibilul pentru consum uman a scăzut cu 56.200 hl alcool 100%.

Cantitățile de băuturi alcoolice distilate și vinuri (în echivalent alcool 100%), destinate utilizării industriale, au scăzut cu 9,7% față de nivelul anului precedent. Consumul mediu de alcool,

pe locuitor, a scăzut cu 3,3% față de nivelul anului precedent.

În anul 2024 consumul mediu de alcool 100%, pe locuitor, a scăzut la vinuri și la băuturile alcoolice distilate, iar la bere s-a menținut constant, comparativ cu evoluția anului precedent.

Pe de altă parte, resursele totale de băuturi nealcoolice (ape minerale, băuturi răcoritoare și bere nealcoolică) au crescut cu 7.600 hl, față de anul precedent. Producția a avut cea mai mare

contribuție la formarea resurselor totale de băuturi nealcoolice și a scăzut cu 0,2 p.p. față de ponderea anului 2023. Importul resurselor totale de băuturi nealcoolice a scăzut, iar stocul inițial al

resurselor totale de băuturi nealcoolice a crescut.

Ponderea cea mai mare în consumul de băuturi nealcoolice au avut-o apele minerale, în scădere cu 0,6 p.p, și băuturile răcoritoare, în creștere cu 0,3 p.p. față de anul precedent. Berea nealcoolică în anul 2024, a crescut cu 0,3 p.p. comparativ cu anul 2023.

Consumul mediu de băuturi nealcoolice, pe locuitor, în anul 2024, a înregistrat o scădere cu 3,8% (-9,3 litri), față de anul precedent. Consumurile medii de băuturi nealcoolice, pe locuitor au evoluat astfel: consumul de apele minerale a scăzut cu 4,9% (-6 litri), consumul de băuturi răcoritoare a scăzut cu 3,3% (-3,9 litri), iar consumul de bere nealcoolică a crescut cu 12,5% (+0,6 litri), conform Agerpres.

