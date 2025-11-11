€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri Producătorii de băuturi spirtoase cer reformarea accizelor: modelul propus ar aduce 3,6 miliarde de lei la buget până în 2030
Data actualizării: 15:55 11 Noi 2025 | Data publicării: 15:55 11 Noi 2025

Producătorii de băuturi spirtoase cer reformarea accizelor: modelul propus ar aduce 3,6 miliarde de lei la buget până în 2030
Autor: Alexandra Curtache

paolo-bendandi-2kLHSCnMQZ8-unsplash Foto: Unsplash
 

Industria băuturilor spirtoase propune o nouă formulă de calcul a accizei pentru alcool, care ar reduce inechitățile dintre produse și ar crește veniturile statului, potrivit unui comunicat emis de asociația Spirits România.

Producătorii și importatorii de băuturi spirtoase din România au înaintat autorităților o propunere de reformă substanțială a modului de calcul al accizei pentru produsele care conțin alcool. Potrivit Asociației Spirits România, noul model ar putea genera venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei până în anul 2030, contribuind în același timp la o mai bună echitate fiscală între diferitele categorii de băuturi.

„Propunerea noastră contribuie la creşterea constantă a veniturilor bugetare, concomitent cu sprijinirea obiectivelor de sănătate publică şi convergenţă fiscală. Am solicitat autorităţilor o dezbatere cât mai urgentă a acestei propuneri, în interesul consumatorilor şi al economiei româneşti”, a declarat Florin Rădulescu, preşedintele Spirits România.

Reforma urmărește corelarea nivelului accizelor cu conținutul efectiv de alcool pur, precum și introducerea unui mecanism predictibil de ajustare a acestora, bazat pe evoluția indicelui mediu al prețurilor de consum.

Discrepanțe majore între accize și efecte bugetare negative

Un studiu realizat de compania Roland Berger arată că, în prezent, consumatorii plătesc aproape de patru ori mai multă acciză pentru o băutură spirtoasă decât pentru o unitate echivalentă de bere și de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin.

Reprezentanții Spirits România susțin că actuala politică fiscală a dus la rezultate contrare celor scontate. Creșterea cu peste 14% a accizei pentru băuturile spirtoase în 2025 a determinat o scădere a încasărilor bugetare cu aproape 54 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024.

„Majorările repetate au împins tot mai mulți consumatori spre produse mai ieftine din piața ilicită, nefiscalizată”, se arată în comunicatul asociației.

Avertisment pentru 2026: „Efecte dramatice” dacă se menține calendarul actual

Guvernul a stabilit prin HG 141/2025 o nouă creștere de 10% a accizei pentru băuturile spirtoase, începând cu 1 ianuarie 2026. Spirits România avertizează însă că menținerea acestui calendar va alimenta piața neagră și va submina industria legală.

Asociația propune, în schimb, o armonizare treptată a accizelor pentru toate categoriile de băuturi alcoolice, bazată pe conținutul real de alcool. Aplicarea acestei măsuri ar permite alinierea graduală la mediile europene, fără a afecta disproporționat producătorii locali.

Un sector cu impact economic major

Potrivit studiului Roland Berger, industria băuturilor spirtoase contribuie anual cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României, o valoare comparabilă cu producția industrială a unor județe întregi.

Sectorul susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, dintre care 9.200 directe, în producție și vânzări, și 9.800 indirecte, în domenii conexe precum agricultură, logistică și marketing. Restul de 4.400 sunt locuri de muncă induse, în alte ramuri economice. Aproape o treime dintre acestea se regăsesc în agricultură, subliniind legătura puternică a industriei cu producătorii locali de materii prime.

Propunere etapizată și predictibilă

Modelul de reformă avansat de Spirits România se bazează pe un calendar etapizat de armonizare a accizelor pe o perioadă de trei ani, urmat de aplicarea simultană a modificărilor pentru toate categoriile de băuturi, începând cu anul 2029.

De asemenea, se propune indexarea nivelului accizei o dată la trei ani, în funcție de indicele prețurilor de consum, pentru a elimina volatilitatea actualelor ajustări anuale.

Consumul responsabil, parte a strategiei industriei

Pe lângă aspectele fiscale, producătorii de băuturi spirtoase afirmă că susțin activ campaniile de promovare a consumului moderat și responsabil. „Industria este pregătită să colaboreze în continuare cu autoritățile pentru extinderea acestor inițiative la nivel național”, arată reprezentanții Spirits România.

Asociația, care reunește principalii producători și importatori din domeniu, exportă băuturi spirtoase de calitate în peste 30 de țări din Europa, Asia și America, consolidând poziția României pe piața internațională a producției de alcool.

Prin reforma propusă, industria băuturilor spirtoase își propune să ofere un cadru fiscal echitabil, să reducă piața neagră și să crească veniturile bugetare, estimând o contribuție suplimentară de 3,6 miliarde de lei până în 2030, o schimbare care, potrivit reprezentanților sectorului, ar putea transforma una dintre cele mai taxate industrii din România într-un motor de creștere și predictibilitate economică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accize
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Glumele lui Xi Jinping și Putin ar putea deveni realitate: Chinezii spus că au creat pastila vieții de 150 de ani. "Este Sfântul Graal"
Publicat acum 29 minute
Sănătatea lui Putin, din nou sub lupă: Mâna umflată a liderului rus reaprinde teoriile despre problemele sale medicale (VIDEO)
Publicat acum 31 minute
Doi spectatori morți în aceeași zi, la Turneul Campionilor
Publicat acum 42 minute
Oana Țoiu a primit-o pe noua ambasadoare a Italiei la București, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare
Publicat acum 49 minute
Reducerea impozitului pe cifra de afaceri, efect de bumerang. Adrian Negrescu avertizează că Dacia și marile afaceri pot părăsi România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close