DCNews Economie O cursă TAROM nu ar fi putut alimenta în Belgrad pentru că furnizor e Lukoil. Ar fi făcut escală la Timișoara - surse
Data publicării: 13:18 20 Noi 2025

EXCLUSIV O cursă TAROM nu ar fi putut alimenta în Belgrad pentru că furnizor e Lukoil. Ar fi făcut escală la Timișoara - surse
Autor: Doinița Manic

TAROM, afectată de criza Lukoil Avion al TAROM, compania națională de transport aerian afectată de criza Lukoil.Foto: Agerpres
 

Sancțiunile americane asupra Lukoil afectează inclusiv zborurilor TAROM, conform unor informații din interior.

Operațiunile aeronavelor TAROM ar fi afectate direct de tensiunile generate de sancțiunile americane impuse companiei rusești Lukoil, care își vinde activele externe și își reduce prezența în regiune. Surse din aviație au declarat pentru DC NEWS că unele aeroporturi din țările vecine, unde Lukoil este principalul furnizor de combustibil, au început să aplice restricții ce afectează deja zborurile TAROM.

VEZI ȘI: Lukoil închide 430 de benzinării dintr-un singur stat UE, din cauza sanctiunilor SUA

Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, cursa Tarom către Belgrad nu a avut voie să alimenteze pe aeroportul sârb, deoarece kerosenul disponibil era furnizat de Lukoil, companie intrată sub regimul de sancțiuni al Statelor Unite ale Americii. În aceste condiții, aeronava a fost nevoită să decoleze cu cantitate minimă de combustibil și să facă escală la Timișoara pentru realimentare, ceea ce a generat întârzieri și costuri suplimentare.

Problema este identică și la Sofia


Situația s-ar fi repetat și în Bulgaria, unde Lukoil asigură o parte importantă din stocurile de combustibil aviatic. Sursele DC NEWS spun că, pe ruta București–Sofia, aeronavele TAROM nu mai pot alimenta în capitala bulgară, fiind obligate să își ia tot combustibilul de la Otopeni pentru dus și întors.

Această procedură ar avea consecințe directe:

  • Reducerea numărului maxim de pasageri, întrucât aeronava trebuie să plece încărcată cu cantități mai mari de combustibil.
  • Creșterea consumului și a costurilor operaționale, deoarece un avion mai greu consumă mai mult.
  • Pierderi financiare pentru companie, în special pe rute scurte unde marja este oricum mică.

Pe vreme rea, piloții nu ar mai putea să ia combustibil în plus

Sursele atrag atenția că situația devine și mai complicată în condiții de vreme nefavorabilă. Reglementările de siguranță nu permit decolarea cu surplusuri mari de combustibil în momente cu turbulențe, ceață sau vânt puternic.

„Acum, când vremea urâtă este la ordinea zilei, piloții nu pot lua petrol în plus”, afirmă sursa, subliniind riscurile operaționale.

Precizăm că DC NEWS a transmis către TAROM o solicitare oficială de informații, despre situația expusă. Atunci când vom onține un răspuns vom reveni cu noi detalii.

Context regional: statele vecine preiau controlul asupra activelor Lukoil, România întârzie decizia


Problemele TAROM apar pe fondul unui val de mișcări la nivel regional în jurul Lukoil. SUA au oferit o perioadă de grație partenerilor companiilor sancționate, permițându-le să se conformeze și să-și lichideze operațiunile până la data de 21 noiembrie 2025. Începând cu 22 noiembrie 2025, sancțiunile americane vor intra pe deplin în vigoare, iar orice tranzacție cu Lukoil va intra sub incidența acestora.

În acest context, Republica Moldova, spre exemplu, a anunțat pe 13 noiembrie că a preluat gestionarea activelor Lukoil de la Aeroportul Chișinău, pentru a preveni blocajele în aprovizionarea cu combustibil aviatic.

Totodată, Bulgaria a decis să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil de la Burgas, în ciuda criticilor venite de la Moscova, pentru a proteja securitatea energetică.

România nu a stabilit încă ce va face cu cele peste 300 de stații Lukoil și cu rafinăria Petrotel, deși a mai rămas doar o zi până la expirarea termenului acordat de SUA partenerilor companiei ruse. Se pare, conform unor surse, că țara noastră vrea să vândă rafinăria Petrotel. 

