Bulgaria a desemnat administratorul care va prelua controlul asupra activelor Lukoil

Guvernul Bulgariei a decis vineri să desemneze un administrator care să preia conducerea operațiunilor filialei locale a gigantului petrolier rus Lukoil. Măsura urmărește protejarea acesteia de efectele sancțiunilor impuse de Statele Unite, în timp ce Moscova acuză Sofia că încearcă să exproprieze activele companiei, relatează Agerpres, citând AFP.

VEZI ȘI: Marea Britanie permite exceptarea de la sancţiuni a entităţilor deţinute de Lukoil în Bulgaria

Ministrul bulgar al Economiei, Petar Dilov, a declarat într-o conferință de presă că „Rumen Speţov, pe care l-am numit, îndeplineşte toate criteriile legale. Prin urmare, cred că el va asigura un control eficient asupra acestei infrastructuri critice”.

La rândul său, ministrul Energiei, Jecho Stankov, a subliniat că, odată cu această numire, Trezoreria SUA va putea permite „rapid” continuarea operațiunilor companiei.

Administratorul va putea vinde activele rafinăriei

Rafinăria din Burgas, deţinută de Lukoil, este singura rafinărie din Bulgaria şi cea mai mare din Balcani. Administratorul numit de guvernul de la Sofia va avea puterea de a vinde active cu aprobarea guvernului şi va fi imun la orice urmărire penală.

Decizia guvernului a stârnit însă critici atât pe plan intern, cât și din partea Rusiei. Președintele Rumen Radev, considerat de adversari apropiat Moscovei, a refuzat miercuri să promulge modificarea legislativă care permite numirea administratorului responsabil de gestionarea și vânzarea activelor Lukoil. Parlamentul a respins însă veto-ul printr-un nou vot. Șeful statului a atras atenția vineri că preluarea controlului asupra rafinăriei ar putea expune Bulgaria unor riscuri financiare majore dacă Lukoil va demara acțiuni în instanță.

Rusia denunţă o expropriere

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a catalogat măsura drept „o lege de expropriere” care „creează un precedent periculos”, într-un interviu acordat agenției TASS înainte de decizia președintelui.

În același timp, opoziția bulgară acuză executivul că ar avea intenția de a transfera activele Lukoil către un om de afaceri apropiat puterii, acuzație respinsă ferm de coaliția aflată la guvernare.

Ministrul Energiei a confirmat miercuri că Bulgaria a solicitat Washingtonului o derogare de la aplicarea sancțiunilor americane împotriva Lukoil, așa cum au procedat și Germania sau Ungaria, fără a menționa pentru ce perioadă este valabilă cererea. Solicitarea a fost trimisă la sfârșitul lui octombrie, la scurt timp după ce administrația președintelui Donald Trump a anunțat sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, programate să intre în vigoare pe 21 noiembrie.

Măsurile americane au ca obiectiv diminuarea veniturilor energetice ale Rusiei, în speranța că presiunea economică va forța Moscova să accepte încetarea războiului din Ucraina în termenii doriți de SUA și aliații occidentali.

După anunțarea sancțiunilor, Lukoil a încercat să vândă activele sale internaționale către traderul Gunvor, însă tranzacția a eșuat deoarece nu a primit aprobarea Trezoreriei americane. Acum au apărut informații potrivit cărora gigantul american de investiții Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele externe ale companiei petroliere ruse Lukoil. Vezi mai mult AICI.

Ce se întâmplă în România cu Lokoil

Între timp, în România nu a fost încă luată o decizie clară. Zilele trecută, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a spus că România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale Lukoil și a anunțat că nu va cere prelungirea termenului de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane privind sancțiunile impuse companiei Lukoil.

VEZI ȘI: Cât timp i-ar trebui României să rezolve problema Lukoil. Analiza lui Chirieac

El a spus că momentan se elaborează cadrul legal care să permită aplicarea sancțiunilor internaționale, dar și continuarea activităților de rafinare la Petrotel Ploiești, menținerea procesului de comercializare a produselor petroliere și protejarea celor aproximativ 5.000 de locuri de muncă. Vezi mai mult AICI.