Marea Britanie permite exceptarea de la sancţiuni a entităţilor deţinute de Lukoil în Bulgaria

Marea Britanie a emis vineri o licenţă specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, transmit Reuters și Agerpres.

Licenţa generală permite firmelor şi băncilor să efectueze tranzacţii cu Lukoil Bulgaria EOOD şi Lukoil Neftochim Burgas AD, precum şi cu subsidiarele lor, până în februarie.

Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Licenţa, emisă de Oficiul pentru implementarea sancţiunilor financiare din Marea Britanie, permite ca plăţile şi resursele economice să fie efectuate de şi către entităţile bulgare, conform contractelor existente sau celor noi.

În octombrie, Regatul Unit a emis o licenţă specială care permite companiilor să lucreze cu două subsidiare germane ale Rosneft, care sunt sub controlul autorităţilor de la Berlin.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participaţii în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancţiuni au perturbat de asemenea operaţiunile Lukoil din Irak, Finlanda şi Bulgaria.