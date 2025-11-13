€ 5.0839
Data actualizării: 22:01 13 Noi 2025 | Data publicării: 22:00 13 Noi 2025

Firma americană care vrea să cumpere activele străine ale Lukoil, după ce vânzarea către Gunvor a fost blocată
Autor: Doinița Manic

lukoil rusia Lukoil, gigantul petrolier al Rusiei care își vinde acțiunile externe. Foto: Pixabay
 

O firma americană analizează posibilitatea de a achiziționa activele străine ale Lukoil, după ce vânzarea către Gunvor a fost blocată.

Gigantul american de investiții Carlyle analizează posibilitatea de a cumpăra activele externe ale companiei petroliere ruse Lukoil, au declarat trei surse apropiate situației pentru Reuters.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Lukoil ca parte a eforturilor de a determina Kremlinul să participe la negocieri de pace privind Ucraina și au blocat încercarea companiei ruse de a-și vinde activele către traderul elvețian Gunvor, înainte de termenul-limită al sancțiunilor din 21 noiembrie. Reamintim că în 2014, Trezoreria SUA spunea că Putin "ar putea avea acces la fondurile Gunvor". Vezi mai mult AICI.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția mondială de petrol, atât în Rusia, cât și în străinătate, iar activele sale internaționale – care generează peste 0,5% din producția globală de petrol – sunt evaluate la circa 22 de miliarde de dolari, potrivit datelor din 2024. Compania a anunțat că își caută cumpărători pentru aceste active.

VEZI ȘI: Cât timp i-ar trebui României să rezolve problema Lukoil. Analiza lui Chirieac

Lukoil ar fi fost deja informată despre intențiile Carlyle

Potrivit uneia dintre surse, Carlyle se află în fazele incipiente ale explorării unei posibile achiziții. Firma americană ar lua în considerare solicitarea unei licențe din partea autorităților SUA, care să îi permită să cumpere activele Lukoil, urmând apoi o perioadă de analiză financiară (due diligence). Totuși, sursa a precizat că decizia finală nu a fost luată, iar Carlyle ar putea renunța la tranzacție.

O a doua sursă a declarat că Lukoil a fost informată despre intențiile Carlyle.

Carlyle a refuzat să comenteze acest subiect, iar Lukoil nu a răspuns solicitărilor de presă emise de Reuters.

VEZI ȘI: România ar putea prelua rafinăria Lukoil. Anunțul ministrului Energiei: Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie

Carlyle, una dintre cele mai mari firme mondiale de investiții private

De zeci de ani, Lukoil este cea mai activă companie petrolieră rusă pe plan internațional, contribuind la proiecția „puterii economice soft” a Moscovei în străinătate. Compania deține trei rafinării în Europa, participații în zăcăminte de petrol din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de benzinării la nivel global, inclusiv în Statele Unite. Sancțiunile au afectat deja activitățile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

Carlyle, una dintre cele mai mari firme mondiale de investiții private, administrare de active alternative și servicii financiare. Are 474 de miliarde de dolari în active aflate în administrare.

