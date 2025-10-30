Cui vinde, de fapt, Lukoil acțiunile externe. În 2014, Trezoreria SUA spunea că Putin "ar putea avea acces la fondurile Gunvor"

Compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat miercuri, 30 octombrie, că a ajuns la un acord pentru a-și vinde activele sale din străinătate companiei Gunvor, după sancțiunile impuse de SUA. Ce nu știe multă lume însă este că aceasta este o firmă fondată de un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

VEZI ȘI: Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale

Lukoil a precizat că Gunvor s-a oferit să cumpere activele și că cele două companii au convenit asupra termenilor principali ai tranzacției. Acordul trebuie să fie autorizat de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA, a mai precizat gigantul energetic al Rusiei.

De cine a fost fondată Gunvor

Gunvor, înregistrată în Cipru și cu sediul central în Elveția, a fost fondată în 1997 de Gennady Timchenko, un apropiat al lui Vladimir Putin, și de miliardarul suedez Torbjorn Tornqvist.

Co-fondatorul Gennady Timchenko, un om de afaceri rus cunoscut și legat de cercuri de putere din Rusia, a vândut părți semnificative din acțiunile sale în Gunvor în 2014 — un pas făcut înainte de impunerea de sancțiuni americane pe numele său, după anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei Crimeea din Ucraina.

Gunvor a susținut atunci că transferul a fost parte dintr-un plan de continuitate și a menționat că după ce Gennady Timchenko și-a vândut participația directorului executiv Torbjorn Tornqvist, acesta deținea 87% din companie, restul fiind deținut de angajați, scria atunci Reuters.

Trezoreria SUA, în 2014: Putin are investiții în Gunvor și ar putea avea acces la fondurile Gunvor

În anul 2014, atunci când a impus sancțiuni pe numele lui Timchenko, dar și pe numele altor ruși care au legături cu cercurile de putere din Rusia, Trezoreria SUA a spus că și Putin are investiții în Gunvor.

„Putin are investiții în Gunvor și ar putea avea acces la fondurile Gunvor”, a transmis atunci Trezoreria SUA.

"Următoarele persoane sunt desemnate deoarece fiecare a acționat pentru sau în numele unui oficial guvernamental rus, sau a oferit sprijin material, sau de altă natură unui oficial de rang înalt al guvernului rus. Gennady Timchenko este unul dintre fondatorii Gunvor, una dintre cele mai mari companii independente de tranzacționare cu mărfuri din lume, implicată pe piețele de petrol și energie. Activitățile lui Timchenko în sectorul energetic au fost direct legate de Putin. Putin are investiții în Gunvor și ar putea avea acces la fondurile Gunvor", se arată în comunicatul Trezoreriei SUA emis atunci, în 2014.