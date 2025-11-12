Cât timp i-ar trebui României să rezolve problema Lukoil. Analiza lui Chirieac

Autoritățile din Europa de Est, în special din România și Bulgaria, iau măsuri urgente pentru a prelua controlul asupra activelor Lukoil, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei.

În România, ministrul energiei a subliniat că statul trebuie să preia compania locală și nu va solicita o amânare a termenului sancțiunilor din 21 noiembrie.

Analistul politic Bogdan Chirieac a avertizat că situația nu poate fi rezolvată rapid de ministrul Energiei, fără o lege de naționalizare, și a atras atenția că ignorarea acestei probleme poate avea consecințe grave.



„Avem o problemă cât casa cu Lukoil, deoarece dacă cineva are nesăbuința să aibă încredere în ministrul energiei, Bogdan Ivan, că rezolvă situația într-o zi - două, când el nu are lege de naționalizare, se înșală amarnic.

Și uite-așa ne trezim cu războiul la masă", a spus Bogdan Chirieac.

În mâna cui stă rezolvarea acestei probleme

Întrebat în mâna cui stă rezolvarea acestei probleme, analistul politic a răspuns că problema Lukoil trebuia gestionată din timp de CSAT și Ministerul de Externe, pentru a anticipa sancțiunile SUA.

„Această problemă trebuia tratată din timp de CSAT, asta în condiția în care am fi avut Minister de Externe, ca să nu aflăm de la televizor, de la Reuters, că administrația Trump impune sancțiuni Lukoil și să te pregătești din timp, că nu poți să transferi ditamai compania de azi pe mâine, de la ruși, sau cine se dădeau ei că sunt, în altă parte care nu e sancționată de SUA.

Sau faci ce face Bulgaria: ceri amânare. Să ceri un timp de respiro, în așa fel încât poate găsești pe cineva să cumpere compania”, a spus Bogdan Chirieac.

Cât timp ne-ar trebui să rezolvăm problema

Întrebat cât timp ne-ar trebui să rezolvăm problema, analistul politic a răspuns că statul român ar avea nevoie de aproximativ 100 de ani pentru a rezolva problema transferului companiei Lukoil.

„Nu vreau să vă dezamăgesc, dar dacă e să stăm după statul român actual, cam 100 de ani are nevoie actualul stat român să transfere compania de colo-colo”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.