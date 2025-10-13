€ 5.0903
Data actualizării: 21:04 13 Oct 2025 | Data publicării: 20:43 13 Oct 2025

Nicușor Dan vrea să implice SRI în ”fenomenul” corupției
Autor: Doinița Manic

Nicușor Dan vrea să implice SRI în ”fenomenul” corupției Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, vrea implicarea SRI în lupta anti-corupție.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

"Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și ca demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută", a declarat Nicușor Dan în cadrul unui interviu acordat Știrilor Pro TV.

Nicușor Dan: În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară

Ulterior, Nicușor Dan a explicat ce ar presupune, de fapt, această cooperare între Serviciul Român de Informații și Justiție.

"Mecanismele trebuie definite foarte bine, juridic vreau să spun. În esență, rolul Serviciului de Informații este să producă informații cât mai consistente, astfel încât din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție", a mai declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă se vrea ca SRI să reînceapă să transmită informații și interceptări, Nicușor Dan a spus: "În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii".

"Contribuția SRI"

"Am înțeles. Și atunci contribuția SRI care ar fi?", l-a întrebat jurnalistul Cristian Leonte.

"Contribuția SRI? SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să ... prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului", a subliniat Nicușor Dan.

Întrebat dacă aceste lucruri vor putea fi făcute doar la cererea Parchetului, Nicușor Dan a spus că SRI le va putea face "și din proprie inițiativă".

"Și din propria inițiativă, pentru că - și sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate națională - corupția va fi o preocupare care afectează, care poate să afecteze securitatea națională", a mai spus Nicușor Dan.

