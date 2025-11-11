€ 5.0845
DCNews Economie România ar putea prelua rafinăria Lukoil. Anunțul ministrului Energiei: Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie
Data publicării: 23:42 11 Noi 2025

România ar putea prelua rafinăria Lukoil. Anunțul ministrului Energiei: Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie
Autor: Doinița Manic

lukoil rusia Lukoil, gigantul petrolier al Rusiei care își vinde acțiunile externe. Foto: Pixabay
 

România „trebuie să preia controlul” asupra operațiunilor locale ale Lukoil, anunță Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România nu va cere prelungirea termenului de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane privind sancțiunile impuse companiei Lukoil.

Ministrul a mai subliniat că se elaborează cadrul legal care să permită aplicarea sancțiunilor internaționale, dar și continuarea activităților de rafinare la Petrotel Ploiești, menținerea procesului de comercializare a produselor petroliere și protejarea celor aproximativ 5.000 de locuri de muncă.

Bogdan Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei

"Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil.
Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.

O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.
România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național", a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Politico: România și Bulgaria se zbat să împiedice închiderea rafinăriilor Lukoil. Șansele ca Petrotel să fie naționalizată

Context internațional


Compania rusă Lukoil se află în plin proces de retragere de pe piețele internaționale, după ce a fost vizată de sancțiuni dure impuse de Statele Unite, în contextul intensificării presiunilor asupra Kremlinului pentru a opri războiul din Ucraina.

Gigantul energetic cu sediul la Moscova a confirmat inițial printr-un comunicat că a început să caute cumpărători pentru afacerile sale din afara Rusiei, decizia fiind luată „din cauza introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către anumite state”. Atunci, un fost director al companiei declarase, sub protecția anonimatului, că măsura ar putea duce la o scădere a veniturilor cu aproximativ 30%, întrucât Lukoil va fi nevoită să vândă trei rafinării și aproape jumătate din cele circa 5.000 de benzinării pe care le deține la nivel global.

VEZI ȘI: Lukoil își vinde afacerile din străinătate, după sancțiunile impuse de SUA. Gigantul energetic al Rusiei "este distrus"

Ulterior, compania rusă a anunțat că a ajuns la un acord pentru a-și vinde activele internaționale către Gunvor, o firmă fondată de Gennady Timchenko, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și de omul de afaceri suedez Torbjorn Tornqvist.

VEZI ȘI: Cui vinde, de fapt, Lukoil acțiunile externe. În 2014, Trezoreria SUA spunea că Putin "ar putea avea acces la fondurile Gunvor"

Gunvor, înregistrată în Cipru și cu sediul în Elveția, a fost în centrul atenției încă din 2014, când Trezoreria SUA a afirmat că și președintele Vladimir Putin ar avea investiții în companie și „ar putea avea acces la fondurile Gunvor”.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel Ploiești, un obiectiv strategic pentru securitatea energetică națională. 

