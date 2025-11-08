Politico: România și Bulgaria se zbat să împiedice închiderea rafinăriilor Lukoil. Șansele ca Petrotel să fie naționalizată

Politico scrie că România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor critice înainte ca sancțiunile SUA asupra proprietarilor ruși să intre în vigoare mai pe 21 noiembrie. Decizia SUA de a introduce aceste companii pe lista neagră a pus țările UE într-o situație dificilă, forțând guvernele să caute soluții rapide pentru a evita crizele de combustibil.

Vineri, parlamentarii bulgari au aprobat un proiect de lege care permite guvernului să numească un administrator pentru rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, oferindu-i puteri extinse de a prelua controlul operațional, de a aproba vânzarea sau chiar de a naționaliza rafinăria. Bulgaria explorează, de asemenea, posibilitatea de a solicita o excepție de la sancțiuni.

Ce va face România. Șansele ca Petrotel-Lukoil să fie naționalizată

În România, unde se află rafinăria Petrotel a Lukoil, decizia finală nu a fost luată încă. Oficialii români iau în considerare totuși o cerere de „extensie a sancțiunilor”, în timp ce planifică răspunsul, scrie sursa citată. Naționalizarea este văzută ca „ultima opțiune”, a declarat un oficial guvernamental pentru Politico. Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a subliniat că România este pregătită operațional pentru orice scenariu și că planul guvernului urmărește să mențină activitatea economică a țării, fără a finanța Federația Rusă.

Încercările de a găsi noi proprietari pentru rafinării au fost complicate după ce casa de tranzacționare elvețiană Gunvor și-a retras oferta pentru activele internaționale ale Lukoil, după criticile dure ale Trezoreriei SUA.

Situația diferă însă între cele două țări, subliniază Politico. Rafinăria Burgas furnizează până la 80% din necesarul de combustibil al Bulgariei, iar o oprire ar putea lăsa țara fără provizii până la sfârșitul anului. Petrotel din România acoperă aproximativ 20% din necesar, iar un eventual shutdown ar duce doar la câteva luni de creștere moderată a prețurilor, deși ar putea afecta exporturile către Moldova.

Petrotel, cu datorii considerabile, necesită investiții substanțiale

Problema principală rămâne găsirea unui cumpărător dispus să preia rafinăriile, în condițiile riscurilor legale, a investițiilor mari și a asigurărilor scumpe. Rafinăria bulgară este evaluată la 1,5 miliarde de dolari, în timp ce Petrotel, cu cifra de afaceri sub 40 milioane euro în 2023 și datorii considerabile, necesită investiții substanțiale.

Experții atrag atenția că vânzarea sau naționalizarea rafinăriilor trebuie coordonată la nivelul UE, pentru a preveni ocolirea sancțiunilor americane de către Lukoil.