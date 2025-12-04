Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025

Google a publicat topurile „Year in Search”, iar datele arată ce i-a interesat cel mai mult pe români în 2025, de la seriale și personalități, până la subiectele fierbinți ale anului. Surprize nu lipsesc: în frunte se află atât nume din politică, cât și vedete internaționale sau producții TV care au făcut senzație.

Topul serialelor preferate de români în 2025

În categoria serialelor, românii au căutat cel mai des producții populare de pe platformele de streaming.

Squid Game conduce detașat clasamentul, semn că fenomenul global continuă. Urmează Adolescence, apoi titluri precum Ginny and Georgia, From sau Wednesday Sezonul 2.

Pe locurile următoare se află producțiile pentru adolescenți sau thriller-ele care au prins la public:

The Summer I Turned Pretty

Aziz

The Last of Us - Sezonul 2

Dexter Resurrection

American Primeval

Cei mai căutați oameni din România în 2025

Surpriza mare: Nicușor Dan ocupă primul loc, reflectând atenția publică în context politic și administrativ. Următorul este George Simion, lider politic extrem de vizibil în spațiul public.

Pe locurile următoare apar nume din sfere total diferite:

Călin Georgescu

Bianca Censori (actuala parteneră a lui Kanye West, foarte mediatizată)

Laura Vicol

Mihaela Rădulescu

Sebastian Stan

Melania Trump

Ilie Bolojan

Crin Antonescu

Căutările de Crăciun. Românii, fascinați de târgurile europene

Românii au fost extrem de interesați în 2025 de vacanțele de iarnă și de târgurile de Crăciun.

Cele mai populare căutări au fost:

Târg de Crăciun Viena 2025

Târg de Crăciun Budapesta 2025

Târg de Crăciun București 2025

Târg de Crăciun Craiova 2025

Vacanță de Crăciun 2025

Cele mai populare căutări generale în România

Topul general este dominat din nou de politică. Nicușor Dan este pe primul loc, urmat de Ion Iliescu și George Simion.

Urmează subiecte complet diferite: