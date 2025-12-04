Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025

Google a publicat topurile „Year in Search”, iar datele arată ce i-a interesat cel mai mult pe români în 2025.
Google a publicat topurile „Year in Search”, iar datele arată ce i-a interesat cel mai mult pe români în 2025, de la seriale și personalități, până la subiectele fierbinți ale anului. Surprize nu lipsesc: în frunte se află atât nume din politică, cât și vedete internaționale sau producții TV care au făcut senzație.
În categoria serialelor, românii au căutat cel mai des producții populare de pe platformele de streaming.
Squid Game conduce detașat clasamentul, semn că fenomenul global continuă. Urmează Adolescence, apoi titluri precum Ginny and Georgia, From sau Wednesday Sezonul 2.
Pe locurile următoare se află producțiile pentru adolescenți sau thriller-ele care au prins la public:
Surpriza mare: Nicușor Dan ocupă primul loc, reflectând atenția publică în context politic și administrativ. Următorul este George Simion, lider politic extrem de vizibil în spațiul public.
Pe locurile următoare apar nume din sfere total diferite:
Românii au fost extrem de interesați în 2025 de vacanțele de iarnă și de târgurile de Crăciun.
Cele mai populare căutări au fost:
Topul general este dominat din nou de politică. Nicușor Dan este pe primul loc, urmat de Ion Iliescu și George Simion.
Urmează subiecte complet diferite:
