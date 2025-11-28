Prof. dr Olga Simionescu, reacție virală după Rezidențiat: Dermatologia, "specialitate ușoară"? "Mi-au trebuit mii de ore!”

Olga Simionescu, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, șefa Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Colentina, una dintre cele mai respectate voci din specialitate, a publicat un mesaj amplu în care vorbește despre realitatea din dermatologie, despre percepțiile greșite din spațiul public și despre transformările prin care trece acest domeniu medical. Ea critică superficializarea specialității și felul în care este prezentată adesea.

Reacția medicului vine după ce și anul acesta, la Rezidențiat, locurile pentru dermatologie s-au terminat primele și au fost alese de candidați cu punctaje mari, unii afirmând în spațiul public că această specialitate este în topul preferințelor pentru că ar fi "ușoară". Astfel, medicul a criticat dur felul în care, în ultima vreme, dermatologia este redusă public la „dermatologia frumuseții”, injecții și proceduri estetice.

De ce dermato-venerogia nu este o ”specialitate ușoară”

"Dermatologia frumuseții. O altfel de medicină. Deschid TV-ul la niște prompterițe cu botikul suprainjectat și asimetric, din fericire cu produse resorbabile. Bulbucă ochii cu entuziasm când informează populația că și anul acesta, cele mai mari medii la Rezi au fost luate de dermato-venerologie, ”specialitate ușoară”, care se epuizează prima, ca în fiecare an.

Jurnaliști de investigații, cu epoleți sau fără (”nimic nu se schimbă, totul se transformă”- punct de vedere adiabatic!), își mută energia de la taskul corupției la bietele halate albe. Inițial îmi zic că-i ordin pe unitate, cu acceptul marilor chirugi (viscerali). Nimeni nu spune că situația este identică, din Europa de Vest și până în lumea visurilor împlinite de peste Ocean. Nu te atingi de dermatologie. Punct.

Populația este alertată, se caută explicații pentru lipsa personalului din urgențe, ATI sau marea chirurgie. Mulți medici din ATI sunt scriitori pe facebook.

Tinerii absolvenți se luptă până la epuizare pentru un examen de departajare, la capătul căruia sprintează voluptuos după cucoane, cu seringa preîncărcată. Fiind o specialitate ușoară, seringa vine pregătită deja pentru injectare, cu mici excepții, însă de diluții se ocupă asistentele. Dermatologul doar veghează, în selfie-uri cu lumină flatantă.

Prof. dr. Olga Simionescu, despre momentul în care a ajuns să iubească dermatologia

Nu am dorit să fac dermatologie. Am urât-o timp de un an și jumătate, cu explicații multiple. Mi se spunea în față: ”Doamne ferește, așa o tipă inteligentă să ajungă la păduchi și la bolile venerice, ori ești nebună, ori ratată!”.

Limbajul ermetic al specialității nu mă ajuta nici el, nu pricepeam neam ce se vorbește și cine are dreptate. Atmosfera era toxică, la locul de muncă, cu poale în cap și gladiatori în agora.

Învățam în engleză, cu dicționar în print, nu aveam internet și nici cărți în limba maternă. În tratatele cântărind zeci de kilograme, rozeolele sifilitice apăreau ”roz-trist, ca floarea de cireș sau de măr”. Treponemele se mișcau ”în tirbușon”. Leziunile din lichenul plan erau (și sunt) ”în frunză de ferigă”. Suprarealism absolut, pentru o vorbitoare excelentă de franceză.

Făceam gărzi în fiecare joi, cu 80-100 de pacienți externi, mulți aduși cu salvarea (avem urgențe, nu pot schimba asta, oricât s-ar agita domnișoarele!), și ne ocupam și de zecile de pacienți internați pe pat. Eram deja îndrăgostită de dermatologie, pe viață. Mi-au trebuit mii de ore și zeci de mii de pacienți ca să o înțeleg.

"Deși echivalată dermatologiei, dermato-estetica rămâne numai un capitolaș din această specialitate de o dificultate extremă"

Să învăț cuvinte de 23 de litere și să fiu fluentă în limbajul nostru. Să nu mai semene bubele între ele. Să înțeleg cum facem operațiile noastre, care sunt pe piele, nu în marile organe, insă necesită pricepere și finețe, ca la broderie. Studiez și astăzi, aproape în fiecare zi, precum și în weekenduri, fiindcă protocoalele de diagnostic și tratament se schimbă mereu, în lumina descoperirilor moleculare.

Apoi au venit hotărârile ”de sus”: trebuie să fim profitabili și să reducem paturile și costurile. Să nu mai plătim gărzi în persoană, ci să vină fizic, mai pe nimic, rezidenții, cu Maestrul on call. Telefonul la picior. Frumoase dermatoloage încep să posteze filmulețe în care se promite tinerețe fără bătrânețe, a la Brad Pitt.

Simultan se dezvoltă noi proceduri de diagnostic (dermatoscopie și echografie cutanată, imunohisto-chimie) și terapii imunologice. Nevoia de a învinge anii dezvoltă o piață suprasaturată, adesea distopică, cu informații amestecate în dermato-estetică. Deși echivalată dermatologiei, dermato-estetica rămâne numai un capitolaș din această specialitate de o dificultate extremă, cu multă teorie, care presupune analiza a 3000 de boli. Nu 300. Dezvolt cu echipa linii de cercetare, iar cei care doresc, pot fi puși în contact cu revieweri anonimi, în principalele publicații ale lumii, le promit o experiență exquisite.

"Dacă știi, îți ies splendid și injectările, iar dacă n-ai habar, injectezi oricum prost"

Mă calific în dificila dermato-pediatrie, dar și în beauty, convinsă că dacă știi, îți ies splendid și injectările, iar dacă n-ai habar, injectezi oricum prost. Și seringile vin oricum ready to use, spre a evita orice efort intelectual.

Înalț un gând de recunoștință către cei care m-au obligat să fac dermato, contrar dorinței și voinței mele. Acumulez povești incredibile de la pacienții venerieni și înțeleg diferit natura misterioasă a relațiilor interumane. Îmi instruiesc rezidenții să nu accepte noaptea poze cu organe pe whatsapp (doar ziua!). Văd rezidenți fericiți, oriunde în dermatologie. Și înțeleg", a scris medicul Olga Simionescu pe pagina ei de Facebook.