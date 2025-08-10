Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Sanatate
Acneea continuă să reprezinte o provocare majoră în dermatologie, fiind o afecțiune care depășește granițele adolescenței și afectează un număr tot mai mare de adulți. În pofida acestui fapt, abordările terapeutice rămân adesea superficiale și neadaptate realității complexe a bolii. O problemă frecventă o constituie utilizarea excesivă sau nejustificată a antibioticelor și prescrierea anticoncepționalelor ca soluții standard, deși aceste metode nu tratează cauza fundamentală a acneei și pot avea efecte adverse.

Dr. Alin Nicolescu, vicepreședintele Societății Române de Dermatologie, subliniază, într-o emisiune Academia de Sănătate, că „s-a crezut de foarte multe ori că acneea este o boală hormonală. Și nu este o boală hormonală. Într-adevăr, anumite condiții hormonale pot să influențeze statusul și pot să accentueze”. Acneea nu este, așadar, determinată în principal de dezechilibre hormonale, ci de o interacțiune complexă între mai mulți factori locali. Anticoncepționalele, deși folosite uneori în scop terapeutic pentru a reduce producția de sebum, „nu sunt o terapie etiologică”, explică dr. Nicolescu, ceea ce înseamnă că ele nu vindecă boala, ci doar ameliorează un simptom.

Mai mult decât atât, ideea că acneea este o boală infecțioasă a fost demontată în timp. „S-a crezut multe vreme că acneea este o boală infecțioasă, dar nu este o boală infecțioasă”, precizează medicul. Acneea este, în realitate, o boală inflamatorie, iar bacteria Cutibacterium acnes, implicată în acest proces, se protejează în jurul său printr-un biofilm, o „armură” care o face rezistentă la antibiotice. „Dacă luăm un antibiotic puternic pe gură, ce facem? Nu o să penetreze armura aceasta și nu o să oprească germenul care dă acneea… în schimb o să omoare concurența, care nu este băgată în armură. Și atunci, paradoxal, dacă iau antibiotic în doză mare, eu dezvolt acneea în loc să o controlez”, precizează medicul.

Acest paradox explică de ce mulți pacienți care iau antibiotice sistemice pentru acnee pot observa o înrăutățire a simptomelor, în loc de ameliorare. Prin distrugerea bacteriilor „concurente”, antibioticele dezechilibrează microbiota cutanată, favorizând proliferarea C. acnes protejate de biofilm și amplificând procesul inflamator. Acest dezechilibru agravează inflamația locală și determină apariția pustulelor, nodulilor și, în cele din urmă, a leziunilor cicatriceale.

În plus, acneea este rezultatul unor tulburări multiple, după cum subliniază dr. Nicolescu: „Avem excesul de sebum, avem turbulările de cheratinizare, avem această proliferare a unui tip de germene în detrimentul altor germeni și avem tulbulările de inflamație”. Excesul de sebum produs de glandele sebacee, împreună cu modificările cheratinizării foliculare, blochează porii, creând un mediu propice pentru dezechilibrul bacterian și inflamație. Acest tablou complex necesită o abordare terapeutică pe măsură, care să vizeze toate aceste componente, nu doar una sau două.

Tratamentul acneei trebuie să evite soluțiile superficiale și să fie fundamentat pe o înțelegere aprofundată a mecanismelor bolii. Utilizarea necontrolată a antibioticelor poate duce la rezistență bacteriană, agravarea acneei și complicații precum cicatrici profunde și modificări pigmentare permanente. 

