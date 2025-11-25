Ministrul Rogobete anunță finalizarea procesului național de repartizare pentru candidații admiși la Rezidențiat 2025

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a fost preşedinta Comisiei de Rezidenţiatat în acest an.

Anunțul ministrului Alexandru Rogobete, după finalizarea procesului naţional de repartizare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat

"În această seară s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat - unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie - un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional", a scris ministrul Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

Ministrul a amintit că, în 2025, s-a înregistrat cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie, respectiv o creştere de 25% faţă de anul trecut, aceasta fiind o investiţie directă în prevenţie, în medicina primară şi în accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale.

Ministrul Rogobete o felicită, în mod special, pe prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din 2025

"Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. (...) Mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizarea acestui proces amplu, echipei Ministerului Sănătăţii pentru munca uriaşă şi o felicit în mod special pe doamna prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din acest an, pentru rigoarea şi profesionalismul cu care a coordonat întregul parcurs", a mai transmsis ministrul Alexandru Rogobete.

