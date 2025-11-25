€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Politica Ministrul Rogobete anunță finalizarea procesului național de repartizare pentru candidații admiși la Rezidențiat 2025
Data actualizării: 22:22 25 Noi 2025 | Data publicării: 22:21 25 Noi 2025

Ministrul Rogobete anunță finalizarea procesului național de repartizare pentru candidații admiși la Rezidențiat 2025
Autor: Andrei Itu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres
 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunţat marţi seară că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană a fost preşedinta Comisiei de Rezidenţiatat în acest an.

Anunțul ministrului Alexandru Rogobete, după finalizarea procesului naţional de repartizare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat

"În această seară s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat - unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie - un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional", a scris ministrul Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

Ministrul a amintit că, în 2025, s-a înregistrat cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie, respectiv o creştere de 25% faţă de anul trecut, aceasta fiind o investiţie directă în prevenţie, în medicina primară şi în accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale.

Ministrul Rogobete o felicită, în mod special, pe prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din 2025

"Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. (...) Mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizarea acestui proces amplu, echipei Ministerului Sănătăţii pentru munca uriaşă şi o felicit în mod special pe doamna prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din acest an, pentru rigoarea şi profesionalismul cu care a coordonat întregul parcurs", a mai transmsis ministrul Alexandru Rogobete. 

Vezi și - Ministrul Sănătății laudă noua generație de medici după Rezidențiat

Vezi și - Reguli noi pentru secțiile ATI și personalul specializat. Ce modificări se aduc

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
rezidentiat
catalina poiana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Ce pensii primesc bătrânii din Grecia
Publicat acum 28 minute
Descoperire în timpul golirii Lacului Vidraru. Epava unui vapor dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață
Publicat acum 29 minute
De ce tastatura nu e în ordine alfabetică: Cum a supraviețuit QWERTY timp de peste 140 de ani
Publicat acum 56 minute
Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea
Publicat acum 59 minute
Recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii despre acest bărbat aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari ai FBI
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close