Prof. dr. Cătălina Poiană, noua președintă a Colegiului Medicilor din România

Prof. dr. Cătălina Poiană a fost votată în Consiliul Național. Este profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, doctor în Științe Medicale și medic primar endocrinolog la Institutul Național de Endocrinologie “C.I. Parhon” din București.

„Activitatea mea profesională în domeniul asistenței medicale ca medic primar endocrinolog, alături de experiența mea ca profesor universitar și prorector cu învățământul postuniversitar, m-au făcut să înțeleg dificultățile, provocările dar și oportunitățile profesiei medicale. Consider că posed abilități și calități profesionale pentru a apăra demnitatea și libertatea profesională a medicului în exercitarea profesiei. Înțeleg importanța unui organism profesional performant care să reprezinte medicii și care să pună în aplicare soluții concrete pentru dezvoltarea profesiei medicale și a consolidării poziției medicului în raport cu societatea, a armonizării relației dintre medic și pacient. Consider că din această poziție de reprezentare a medicilor pentru care candidez îmi voi aduce aportul la dezvoltarea profesiei medicale.

Am atât experiența necesară, cât și capacitatea de a reprezenta medicii în organisme care reglementează profesia medicală. Sunt o persoană autentică, ce pun pasiune în proiectele la care lucrez și dețin bune abilități de comunicare și conducere. Am deținut funcția de Președinte al Biroului Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București și consider că din această poziție am demonstrat pe parcursul anilor votul de încredere primit de la colegii medici din București. Consider că activitatea mea în calitate de Președinte al Biroului Consiliului Municipal al CMMB în perioada 2015-2024 m-a ajutat să-mi dezvolt o înțelegere profundă a provocărilor cu care se confruntă medicul, dar totodată prin munca depusă, să capăt experiența necesară pentru a oferi soluții pentru schimbare și pentru a îmi putea reprezenta cu cinste colegii.

În calitatea mea anterioară de președinte de colegiu teritorial, am reușit să formez echipe performante care au contribuit la dezvoltarea activității organizației profesionale a medicilor bucureșteni, dar și să implementez strategii de dezvoltare, ce au avut ca direcții prioritare debirocratizarea relației între medic și colegiu, digitalizarea, eficientizarea activității interne a tuturor departamentelor ce funcționează în cadrul colegiului municipal, inclusiv prin implementarea unei soluții profesionale de arhivare electronică.

Am coordonat o serie de proiecte ce au vizat Rolul Medicului în Societate: Inițiativa România Medicală Contează, Campania de Informare și Conștientizare #RESPECT pentru MEDICI, #RESPECT pentru PACIENȚI. Una dintre abilitățile cele mai importante pentru conducerea unei organizații este leadershipul. Sunt convinsă că am reale calități demonstrate de lider, de om care am creat și dezvoltat echipe, de persoană care a condus organisme profesionale ale medicilor și prin toate abilitățile dobândite să dezvolt și la nivel național viziunea instituțională pe care am implementat-o la nivel de teritorial.

În acest moment, sunt pregătită să transfer și să implementez experiența de conducere către structura națională, astfel încât toți medicii din România să beneficieze de facilități moderne dar și de un Colegiu al Medicilor din România, performant astfel încât comunitatea medicală să poată să se simtă reprezentată cu cinste și onoare. Consider că am dobândit toate competențele care să îmi permită să dezvolt rolul medicului din poziția de Președinte al Biroului Executiv al CMR, dar și să dezvolt politici ce vizează profesia medicală în ansamblu, având în vedere caracterul de reprezentare în fața instituțiilor din România pe care îl are Colegiul Medicilor din România”, spunea Prof. dr. Cătălina Poiană.

