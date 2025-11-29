€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

CECCAR Constanța: Profesioniști contabili și specialiști ITM, reuniți pentru tranziția la platforma digitală REGES-ONLINE
Data publicării: 11:53 29 Noi 2025

CECCAR Constanța: Profesioniști contabili și specialiști ITM, reuniți pentru tranziția la platforma digitală REGES-ONLINE
Autor: Iulia Horovei

intalnire ceccar constanta Filiala CECCAR a organizat un eveniment care a reunit profesioniști contabili și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța. Sursa foto: CECCAR Constanța
 

Filiala CECCAR Constanța a organizat o întâlnire de lucru în care specialiști ITM și contabili au discutat tranziția firmelor la platforma digitală REGES-ONLINE.

Filiala CECCAR Constanța a organizat, pe 27 noiembrie 2025, în sala „Nicolae Butculescu”, o întâlnire de lucru dedicată tranziției la platforma digitală REGES-ONLINE, eveniment care a reunit profesioniști contabili și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța.

Profesioniști contabili, sprijiniți în tranziția către REGES-ONLINE

Reprezentanții ITM au prezentat stadiul actual al migrării datelor, subliniind că, deși termenul-limită pentru înrolare și transferul complet al informațiilor este 31 decembrie 2025, doar aproximativ 70% dintre societăți au realizat până acum trecerea din vechea aplicație REVISAL către noul Registru General de Evidență a Salariaților.

Participanții au adresat întrebări și au expus situații întâlnite în practică, iar specialiștii ITM au oferit clarificări detaliate și demonstrații tehnice privind funcționarea platformei REGES-ONLINE. De asemenea, au fost prezentate fluxuri operative și exemple concrete, menite să sprijine o utilizare corectă și eficientă a noului sistem.

„Deoarece trecerea la noul sistem REGES-ONLINE reprezintă o provocare administrativă pentru angajatori, experții contabili și contabilii autorizați au un rol esențial în digitalizarea evidenței muncii”, ne-a declarat președintele Ceccar Filiala Constanta, Vlad Elena.

Congresul profesiei contabile din România: Viitorul profesiei, scris în limbajul inteligenței artificiale

ceccar
ceccar constanta
Comentarii

