DCNews Stiri Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
Data actualizării: 11:57 03 Dec 2025 | Data publicării: 11:26 03 Dec 2025

Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
Autor: Doinița Manic

DNA - Ofițer din Constanţa, prins în flagrant când primea mită Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită Sursa foto: Agerpres
 

Un ofiţer de la Investigarea Infracţionalităţii de Mediu Constanţa a fost arestat preventiv pentru luare mită.

Florin Simineanu, ofițer din cadrul Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu Constanţa a fost trimis în arest preventiv, după ce procurorii anticorupţie l-au surprins în flagrant atunci când primea 5.000 de euro mită. 

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Secţiei pentru combaterea infracţiunilor asimilate celor de corupţie au început urmărirea penală împotriva lui Florin Simineanu, ofiţer la IPJ Constanţa, fiind acuzat de luare de mită.

VEZI ȘI: Scandalul șpăgilor din Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Cu asta s-a rămas în ochii opiniei publice

În documentele întocmite de anchetatori se arată că, pe 3 noiembrie, Simineanu Florin, în calitate de ofițer de poliție cu atribuții de constatare/sancționare a contravențiilor în cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, a efectuat un control general pe linie mediu în cadrul unei societăți din jud. Constanța, în urma căruia ar fi fost descoperite o serie de nereguli, dar la final nu a aplicat nicio amendă.

„La finalul controlului, inculpatul a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica o amendă contravenţională şi l-ar fi îndrumat pe directorul general al societăţii respective să remedieze problemele identificate”, se menţionează comunicatul DNA.

Ofițerul de la IPJ Constanța a cerut mită de la directorul firmei pentru că nu l-a amendat

Potrivit DNA, pe 12 noiembrie, poliţistul i-ar fi cerut directorului firmei ca, în termen de 15 zile, să îi dea fie 20.000 de lei, fie 25.000 de lei – la alegerea acestuia – pentru că nu aplicase sancţiunile prevăzute de lege pentru neregulile găsite.

„La data de 28 noiembrie, inculpatul Florin Simineanu a primit de la persoana respectivă (martor în cauză) suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, au mai precizat procurorii DNA.

Cine este directorul căruia Simineanu i-ar fi cerut mită

Potrivit surselor DC NEWS, flagrantul a avut loc în Năvodari, într-o benzinărie. Totodată, aceleași surse ne-au declarat că patronul firmei căruia ofițerul i-a cerut mită ar fi Jean Paul Tucan, acționarul majoritar al JT Grup Oil SA.

A doua zi, pe 29 noiembrie, Tribunalul Bucureşti a admis cererea anchetatorilor şi a dispus arestarea preventivă a ofiţerului pentru 30 de zile, a mai anunţat DNA.

