Data publicării: 23:29 27 Oct 2025

Lukoil își vinde afacerile din străinătate, după sancțiunile impuse de SUA. Gigantul energetic al Rusiei "este distrus"
Autor: Doinița Manic

lukoil rusia Foto: Pixabay
 

Lukoil anunță că își vinde activele străine, după sancțiunile impuse de SUA.

Lukoil își va închide operațiunile internaționale după ce a fost vizată de sancțiuni dure impuse de Statele Unite, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică eforturile de a forța Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina, scrie Politico.

Într-un comunicat publicat luni seara, gigantul energetic, cu sediul la Moscova, a confirmat că a început să caute cumpărători pentru afacerile sale din străinătate.

Decizia, se arată în document, a fost luată „din cauza introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către anumite state”, compania anunțând astfel „intenția de a-și vinde activele internaționale”.

Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei

Un fost director Lukoil, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că măsura ar putea duce la o scădere a veniturilor și profiturilor cu „aproximativ 30%”, întrucât compania va fi nevoită să vândă trei rafinării și aproape jumătate dintre cele aproximativ 5.000 de benzinării pe care le deține la nivel global.

„Lukoil este distrusă”, a declarat acesta pentru sursa citată.

Decizia vine la câteva zile după ce SUA au inclus pe lista neagră Lukoil, precum și compania petrolieră și de gaze Rosneft, într-un pachet-surpriză de sancțiuni, justificat prin „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei pentru un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

„Având în vedere refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. 

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA a stabilit termenul limită de 21 noiembrie pentru ca Lukoil să își închidă afacerile internaționale, altfel riscând amenzi severe. Lukoil a anunțat luni că va respecta cerințele și va solicita o prelungire, dacă va fi nevoie, pentru a facilita vânzarea.

Ce prevăd, de fapt, sancțiunile impuse

Restricțiile impuse obligă companiile vizate să își vândă operațiunile din Europa și să înceteze livrările de petrol către clienții rămași de pe continent, deschizând posibilitatea unor sancțiuni legale pentru orice firmă care continuă să facă afaceri cu acestea. Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ două treimi din cele 4,4 milioane de barili de țiței exportați zilnic de Rusia.

Deși măsurile au fost în general salutate de liderii europeni, câteva state – inclusiv Ungaria – solicită excepții sau timp suplimentar pentru aplicarea sancțiunilor.

Premierul ungar Viktor Orbán, care a încercat să aprofundeze dependența țării sale de exporturile energetice rusești, va efectua săptămâna viitoare o vizită în Statele Unite pentru a încerca să obțină un tratament special care să-i permită să continue plățile către Moscova pentru petrol.

