Operațiunea Moștenitorii: dinastiile economice își transferă marile averi către mileniali și Generația X

De-a lungul anilor, au apărut dinastii economice și industriale care au transformat întregi industrii și economii. Familiile cu capital privat semnificativ au dezvoltat diverse strategii pentru a-și proteja averea acumulată. O astfel de modalitate este reprezentată de family offices (birourile de familie), explică Alexandru Lupea, Partener, Audit și Servicii Conexe, EY România.

Un birou de familie este o structură profesională care administrează averea unei familii, de obicei bogată sau cu afaceri importante. El funcționează ca un departament privat de investiții, care gestionează portofoliile financiare ale familiei, face investiții (în companii, fonduri, imobiliare etc.), se ocupă de taxe, planificare succesorală și transmiterea averii, organizează donațiile familiei, oferă educație financiară generațiilor următoare.

80 de trilioane de dolari, pregătite pentru bogații din Generația X și mileniali

În următoarele două decenii se estimează că peste 80 de trilioane de dolari vor fi transferate de la generația actuală către moștenitori, în mare parte provenind din generațiile Millennials și Generația X. Până în 2033, este estimat că aproximativ 30,9 trilioane dolari vor fi transferate către noile generații care vor prelua administrarea averilor de familie. Conform analizei EY, birourile de familie s-au impus în această perioadă ca actori dominanți în capitalul privat și există peste 10.000 de birouri de familie la nivel global. Aceste birouri administrau, în 2023, aproximativ 6,3 trilioane USD în active. Proiecțiile arată că, în 2027, se va atinge pragul de 9,6 trilioane USD.

”Ministerul averii familiale”, de două ori mai bogat decât fondurile tradiționale de private equity

În regiunea EMEIA, birourile de familie reprezintă aproximativ 37% din piața activelor private aflate în administrare (AUM). Acest procent este de peste două ori ponderea fondurilor tradiționale de private equity (18%) și mult peste cea a fondurilor de venture capital (7%). Acest lucru arată clar că marile familii generatoare de capital își planifică tot mai mult strategiile de investiții prin birourile de familie.

În România, antreprenoriatul a început să se dezvolte imediat după Revoluție. În ciuda instabilităților economice și politice, mediul privat a crescut constant și a format companii de familie care au atins maturitate operațională și stabilitate financiară. Astăzi, la 36 de ani de la Revoluție, o parte importantă dintre afacerile de familie din România au efectuat transferul către noua generație sau sunt în curs de a-l pregăti.



Jumătate dintre firmele de familie din România și-au planificat succesiunea

Studiul Barometrul Antreprenoriatului arată că 52% dintre firmele de familie participante au discutat informal în familie sau au planificat deja succesiunea. Pentru mulți dintre antreprenorii din România, succesiunea — dar mai ales prezervarea averii — se face și prin educare. Peste o treime dintre respondenți (32%) au menționat că planul de succesiune este concentrat pe educația financiară a moștenitorilor.

La nivel global, importanța birourilor de familie este în creștere, iar acest trend este la început de drum și în România. Datele EY arată că 16% dintre respondenții români au ca strategie de prezervare a averii înființarea unui birou de familie. Principalele două strategii folosite de antreprenorii locali sunt: păstrarea câștigurilor în cadrul afacerii pentru reinvestire și dezvoltare (52%) și diversificarea investițiilor familiei în afara afacerii (48%). Valul global de transfer generațional al averii arată importanța din ce în ce mai mare a birourilor de familie.

România, în etapa succesiunii

În România, unde multe afaceri de familie intră în etapa succesiunii, combinația dintre educația financiară, diversificarea investițiilor și înființarea birourilor de familie poate asigura prezervarea averii și continuarea influenței familiei pe termen lung. Raportul EY – Family Offices: The New Architects of Private Capital anticipează că această schimbare generațională va sprijini inovația prin furnizarea de capital către ecosistemele de venture capital și scale-up capital, precum și către firmele create de membrii tineri ai familiilor respective. În anii următori, este de așteptat ca birourile de familie să joace un rol și mai important în configurarea economiilor moderne.