PPC vine cu soluții simple și rapide pentru situațiile neprevăzute. În cadrul interviului acordat DC News și DC Business, Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci, a explicat ce presupun ofertele PPC Energie Verde și PPC Relaxat și cui se adresează acestea.

Ce înseamnă PPC Energie Verde și PPC Relaxat? Cui se adresează aceste oferte?

Ambele produse se adresează tuturor clienților PPC. Diferența dintre ele este una simplă: Energie Verde este pentru cei care doresc o sursă curată de electricitate, iar Relaxat este pentru cei care vor confort și sprijin în caz de urgență.

„PPC Energie Verde este un produs care, așa cum îi spune și numele, are la bază energie din surse regenerabile, surse care nu poluează.

PPC Relaxat, așa cum sugerează și denumirea, este un produs gândit pentru confort și siguranță. Include o zonă de intervenții în caz de urgență, pentru instalații electrice, sanitare sau de lăcătușerie. Dacă, de exemplu, ți-ai uitat cheia în casă și ușa s-a încuiat, putem interveni și te ajutăm.

Ambele produse PPC Energie Verde și PPC Relaxat se adresează tuturor clienților. Diferența dintre ele este simplă: Dacă ai deja la îndemână un meseriaș care poate veni rapid, în maximum 48 de ore, să repare o problemă la instalația electrică sau sanitară, probabil nu ai nevoie de acest produs. Dar dacă nu ai o astfel de persoană, merită să-l ai.

Îți dau un exemplu concret: O prietenă de-a mea mi-a spus recent că i s-a ars o priză. Și-a amintit de discuția noastră, a sunat la numărul din contract și, în două ore, a venit o echipă care i-a rezolvat problema, fără niciun cost. Acesta este principalul beneficiu al PPC Relaxat, adică îți oferă liniștea că, dacă apare o urgență, ai deja soluția la îndemână”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

Exemple de situații limită în care se poate interveni ușor

„Să zicem că rămâi fără energie electrică în casă. Suni la distribuitor, care îți spune că totul e în regulă, și furnizorul confirmă același lucru. În acest caz, problema este la instalația ta electrică din casă. Apelezi numărul existent în contract, iar o firmă specializată și agreată de PPC vine să o repare. Sunt două astfel de intervenții gratuite pe an, în limita a 450 de lei fiecare, sumă care acoperă, de obicei, cele mai frecvente situații.

Îți mai dau un exemplu personal. Mi s-a întâmplat ca la chiuveta din bucătărie să se spargă un racord în timp ce eram la serviciu. M-au sunat vecinii spunându-mi că am apă în toată casa. Am ajuns acasă, am sunat la numărul de intervenții și, în trei ore, echipa a venit și a rezolvat totul.

Un alt exemplu: Un prieten de-al meu a ieșit să ducă gunoiul și, din neatenție, a rămas încuiat pe casa scării, în șlapi și pijama. A sunat la numărul din contract, iar în două ore o echipă a venit și l-a ajutat să intre în casă.

Toate aceste servicii sunt realizate de oameni specializați și calificați. În plus, oferim și alte tipuri de intervenții — de exemplu, pentru instalațiile de gaz, inclusiv verificările obligatorii. Există și servicii de igienizare și curățare a aparatelor de aer condiționat, foarte utile pentru menținerea sănătății și eficienței echipamentelor.

Practic, am luat în calcul toate nevoile reale ale clienților, lucruri cu care și noi, ca oameni, ne confruntăm în viața de zi cu zi. Dincolo de rolul nostru de angajați PPC, și noi suntem consumatori, așa că am creat aceste servicii gândindu-ne la confortul și siguranța fiecăruia. Ascultăm permanent vocea clienților și adaptăm ofertele în funcție de ceea ce își doresc”, a zis Ionuț Polexe la DC News și DC Business.

Detalii, aici:

