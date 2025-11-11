€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Economie Ce se întâmplă cu TVA-ul în 2026? Ministrul Finanțelor clarifică scenariile
Data actualizării: 14:45 11 Noi 2025 | Data publicării: 14:43 11 Noi 2025

Ce se întâmplă cu TVA-ul în 2026? Ministrul Finanțelor clarifică scenariile
Autor: Dana Mihai

bani (2) Bani. Foto: Freepik.com
 

Va crește TVA în 2026 sau rămâne neschimbat? Ministrul Finanțelor explică acest scenariu

Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.

"Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost foarte multe speculaţii, opinii, legate de creşterea TVA. Nu va fi un buget uşor de construit. Sunt perfect conştient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbţia cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbţie a PNRR-ului. Iar discuţiile legate de spaţiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliţie. Dar nu avem în acest moment în plan o creştere a TVA", a spus Alexandru Nazare.

Întrebat despre pensiile speciale el a răspuns că subiectul este în atenţia coaliţiei şi se va discuta pe această temă chiar în cursul zilei de marţi.

De asemenea, ministrul Finanţelor s-a declarat încrezător că România se va încadra în ţinta de deficit.

Pe de altă parte, Nazare a fost întrebat de jurnalişti despre protestul organizat miercuri de sindicate şi despre contestarea îngheţării salariului minim pe economie. Şeful de la Finanţe a arătat că înţelege nemulţumirile şi a reamintit de situaţia economică dificilă prin care trece România.

"Nu trecem printr-o perioadă uşoară şi cred că toată lumea este conştientă de asta şi înţeleg pe deplin nemulţumirile. Cred că rolul nostru este să comunicăm cât mai bine situaţia în care se află România astăzi. Să transmitem cât mai bine acest mesaj şi eforturile pe care le facem să depăşim situaţia economică prin care trecem. Sunt optimist pentru anul viitor. Sunt optimist pentru 2026 că motoarele economiei se vor reporni, că economia îşi va reveni. Aceste mesaje sunt importante pentru toţi românii, nu vorbesc doar de mediul de afaceri. Înţeleg că sunt nemulţumiri. În privinţa salariului minim nu este niciun plafon, nicio barieră ca unii operatori economici să crească salariile, dar în zonele unde acei operatori economici îşi permit să facă acest lucru", a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că au fost primite mesaje din zona de business în care unii operatori economici au transmis că este "foarte greu suportabilă" pentru ei o nouă creştere a salariului minim pe economie.

"Cred că trebuie să fim echilibraţi pentru că este vorba în esenţă şi de protecţia locurilor de muncă. Suntem pe decelerare economică, am ajuns la 0,8% anul trecut. Suntem într-o zonă complicată în privinţa creşterii economice. Salariul a crescut de la an la an din 2021 încoace şi în Consiliul tripartit acestea sunt mesajele pe care le-am primit. Pe de o parte, multe companii ne spun că le este foarte greu în acest moment să mai crească salariul minim. Pe de altă parte, bineînţeles, avem o presiune, justificată, de creştere a salariului minim şi încercăm să ţinem un echilibru în această zonă şi trebuie să fie o justificare, trebuie să ne uităm la economie. Trebuie să ne uităm la competitivitatea economiei şi să încercăm să găsim cea mai bună variantă între o solicitare şi alta", a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat de jurnalişti despre impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi a afirmat că acesta plafonează dezvoltarea companiilor. El consideră că trebuie atenţie la astfel de măsuri dacă se doreşte o relansare a economiei şi trebuie găsită varianta optimă de acoperire a veniturilor la buget, în coaliţie.

Camera Consultanţilor Fiscali organizează, în perioada 11-12 noiembrie, la Romexpo, Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.

Printre speakerii anunţaţi de organizatori se numără ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, şi Reinhard Biebel - head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD - Comisia Europeană. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tva
ministrul finantelor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ce se întâmplă cu TVA-ul în 2026? Ministrul Finanțelor clarifică scenariile
Publicat acum 7 minute
România, plină de mașini scumpe și oameni bogați. Economistul Adrian Negrescu spune care e, de fapt, realitatea
Publicat acum 32 minute
MAE, reacție ironică la anunțul rușilor că ucrainenii au vrut să deturneze un avion către Baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 32 minute
Un bărbat înjunghiat de 33 de ori de un tânăr a scăpat ca prin minune cu viață
Publicat acum 34 minute
Ambasadorul Israelului, vizită în județul Dâmbovița. A fost primit de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 20 ore si 15 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
Publicat pe 09 Noi 2025
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close