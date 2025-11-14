€ 5.0847
Economie

DCNews Economie FMI cere României "politici şi reforme ambiţioase" pentru a restabili sustenabilitatea fiscală
Data publicării: 20:05 14 Noi 2025

FMI cere României "politici şi reforme ambiţioase" pentru a restabili sustenabilitatea fiscală
Autor: Doinița Manic

noi-taxe-si-impozite-recomandate-de-fmi-si-banca-mondiala-pentru-romani-_82959600 Foto: Pixabay
 

FMI cere României un mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară.

Directorii executivi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) recomandă României implementarea unui mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a stimula creşterea economică, a readuce sustenabilitatea fiscală şi a menţine stabilitatea financiară, conform raportului întocmit după consultările de la Bucureşti privind Articolul IV.

"Directorii executivi au salutat pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, care marchează un pas important în abordarea deficitelor gemene în creştere. Pe fondul unei consolidări fiscale ample necesare şi cu riscuri înclinate în sens negativ, directorii au solicitat un mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară", se arată în document, transmite Agerpres.

Reprezentanţii FMI au subliniat importanţa implementării complete a consolidării fiscale planificate pentru 2025-2026, urmând ca pe termen mediu să fie realizate ajustări suplimentare care să întărească încrederea pieţei şi să asigure sustenabilitatea finanţelor publice.

FMI a fost la București. Ce sunt consultările în baza Articolului IV 

O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, a evaluat, în septembrie, la Bucureşti, evoluţiile recente ale economiei româneşti. Echipa a purtat discuţii cu oficiali din Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai mediului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Consultările în baza Articolului IV reprezintă un exerciţiu obligatoriu de supraveghere pentru toate statele membre, având scopul de a analiza situaţia financiară şi economică a ţării şi de a formula recomandări generale privind politicile monetare, financiare şi economice necesare pentru menţinerea stabilităţii şi a unei dezvoltări sănătoase a economiei.

FMI, prognoză în scădere privind creșterea economică a României

România nu are, în prezent, un acord de finanţare cu FMI, însă instituţia evaluează anual evoluţia economiei naţionale în cadrul consultărilor pe Articolul IV. În 2025, o altă misiune FMI a vizitat Bucureştiul între 3 şi 7 februarie, condusă tot de Joong Shik Kang.

Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere economică a României de 1% în 2025 şi 1,4% în 2026, prognoze revizuite în scădere faţă de cele din primăvară, care indicau 1,6%, respectiv 2,8%.

