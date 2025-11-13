Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata

Trei avioane aparținând companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost adjudecate prin platforma de licitații azitis.com pentru o sumă totală de peste 140.000 de euro. Fiecare cadru de avion, fără motor, s-a vândut cu peste 45.000 de euro și urmează să fie transformat în hoteluri sau restaurante, potrivit organizatorilor licitației.

Valorificarea acestor active vine într-un moment în care situația Blue Air continuă să fie analizată la nivel european. Compania, intrată în insolvență în 2023 și în faliment în 2025, este vizată de o investigație a Comisiei Europene referitoare la ajutorul de stat acordat de fostul guvern Orban. Executivul european a decis în februarie 2024 că sprijinul de aproximativ 33,8 milioane de euro primit de Blue Air nu a respectat regulile privind ajutoarele de stat, obligând România să recupereze suma.

În acest context, lichidarea activelor companiei – inclusiv vânzarea aeronavelor – reprezintă una dintre sursele din care creditorii, inclusiv statul, ar putea recupera parte din pierderile rezultate în urma sprijinului neconform.

Cele trei cadre de avion vândute acum provin de la modele Boeing 737-530, Boeing 737-5L9 și Boeing 737-322

Interesul pentru astfel de active continuă să fie ridicat, în special din partea antreprenorilor din HoReCa și industria evenimentelor.

Platforma azitis.com mai are listate spre vânzare cadre de aeronave și două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcțiune, cu prețuri de pornire între 10.750 de euro și 238.250 de euro.

Blue Air a fost una dintre cele mai mari companii aeriene românești până la declanșarea crizei financiare care a dus la întreruperea zborurilor, acumularea datoriilor și, ulterior, la intervenția statului. Investigația Comisiei Europene și procedura de faliment au accelerat procesul de valorificare a activelor, din care fac parte și vânzările recente ale aeronavelor.

