€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri România, plină de mașini scumpe și oameni bogați. Economistul Adrian Negrescu spune care e, de fapt, realitatea
Data publicării: 14:43 11 Noi 2025

EXCLUSIV România, plină de mașini scumpe și oameni bogați. Economistul Adrian Negrescu spune care e, de fapt, realitatea
Autor: Ioan-Radu Gava

romani bogati adrian negrescu Foto: Unsplash
 

Economistul Adrian Negrescu a explicat care este, de fapt, situația economică în țara noastră și cât de bine o duc românii.

Invitat la emisiunea AntiMit, la DC News, economistul Adrian Negrescu a explicat de ce există o percepție greșită privitoare la veniturile românilor.

„Se spune că a crescut de șase ori venitul românilor. Păi dacă te uiți în medie...“, a zis Val Vâlcu.

„Exact, asta este mica mare diferență. Media este dată de salariul cel mai mare față de salariul cel mai mic. Această medie nu are nicio legătură cu realitatea. Avem peste trei milioane de angajați care nu câștigă mai mult de 3.500 de lei net pe lună.

Venitul net pentru un trai decent ar trebui să fie pe la 4.200 de lei. Majoritatea populației câștigă sub venitul unui trai decent.

Este un mit că salariile cresc și românii o duc mai bine. Chiar vedeam la televizor pe cineva care spunea că „iată, în România sunt mașini de lux, mall-urile sunt pline și totul e spectaculos din punct de vedere economic“. Ăsta e un mit, nu o realitate. Doar în București și în 2-3 orașe există această concentrare a valorii, dar restul țării e praf și pulbere. Din păcate, românii o duc din ce în ce mai prost“, a spus, la DC News, economistul Adrian Negrescu.

CITEȘTE ȘI                   -                EXCLUSIV Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

venitul mediu
romani
bogati
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ce se întâmplă cu TVA-ul în 2026? Ministrul Finanțelor clarifică scenariile
Publicat acum 8 minute
România, plină de mașini scumpe și oameni bogați. Economistul Adrian Negrescu spune care e, de fapt, realitatea
Publicat acum 33 minute
MAE, reacție ironică la anunțul rușilor că ucrainenii au vrut să deturneze un avion către Baza Mihail Kogălniceanu
Publicat acum 33 minute
Un bărbat înjunghiat de 33 de ori de un tânăr a scăpat ca prin minune cu viață
Publicat acum 35 minute
Ambasadorul Israelului, vizită în județul Dâmbovița. A fost primit de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 20 ore si 16 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close