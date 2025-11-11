România, plină de mașini scumpe și oameni bogați. Economistul Adrian Negrescu spune care e, de fapt, realitatea

Invitat la emisiunea AntiMit, la DC News, economistul Adrian Negrescu a explicat de ce există o percepție greșită privitoare la veniturile românilor.

„Se spune că a crescut de șase ori venitul românilor. Păi dacă te uiți în medie...“, a zis Val Vâlcu.

„Exact, asta este mica mare diferență. Media este dată de salariul cel mai mare față de salariul cel mai mic. Această medie nu are nicio legătură cu realitatea. Avem peste trei milioane de angajați care nu câștigă mai mult de 3.500 de lei net pe lună.

Venitul net pentru un trai decent ar trebui să fie pe la 4.200 de lei. Majoritatea populației câștigă sub venitul unui trai decent.

Este un mit că salariile cresc și românii o duc mai bine. Chiar vedeam la televizor pe cineva care spunea că „iată, în România sunt mașini de lux, mall-urile sunt pline și totul e spectaculos din punct de vedere economic“. Ăsta e un mit, nu o realitate. Doar în București și în 2-3 orașe există această concentrare a valorii, dar restul țării e praf și pulbere. Din păcate, românii o duc din ce în ce mai prost“, a spus, la DC News, economistul Adrian Negrescu.

