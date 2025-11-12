€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Economie Romarm, criticată de ministrul Miruță înainte de termenul-limită SAFE. Reacția companiei: Declarațiile pot afecta negocierile
Data actualizării: 18:59 12 Noi 2025 | Data publicării: 17:36 12 Noi 2025

Romarm, criticată de ministrul Miruță înainte de termenul-limită SAFE. Reacția companiei: Declarațiile pot afecta negocierile
Autor: Doinița Manic

atac-armata-arme-ucraina_13896900 Sursa foto: Agerpres
 

Înainte de termenul limită în care România trebuie să transmită la Comisia Europeană lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, Romarm este ţinta unor declaraţii care riscă să ştirbească credibilitatea acestei companii.

Cu numai câteva săptâmâni înaintea datei de 29 noiembrie, termenul limită în care România trebuie să transmită la Comisia Europeană lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE - despre care chiar şeful de la Ministerul Economiei a spus că este unul strâns, ministrul Radu Miruţă face valuri în presă cu declaraţii furibunde vizând Romarm. O strategie putem spune păguboasă pentru o companie de stat care se vede în postura de a fi arătată cu degetul într-un moment în care se decid finanţări uriaşe pentru sectorul de apărare. 

VEZI ȘI: Ministrul Economiei anunță că au fost alocați 800.000 de euro Uzinei Mecanice Sadu pentru dezmembrarea muniției

Autoritatea tutelară, respectiv Ministerul Economiei ar fi trebuit să ajute compania Romarm în acest moment când sunt în joc finanţări europene uriaşe, bani care ar fi dus la relansarea industriei româneşti de apărare şi la dezvoltarea de parteneriate. 

Iar dacă sunt suspiciuni referitoare la anumite aspecte sesizate de Corpul de Control al ministrului, instituţiile statului ar trebui să îşi facă datoria, justiţia ar trebui lăsată să lucreze fără un spectacol mediatic orchestrat chiar de ministrul de resort care face valuri despre Romarm cu câteva săptămâni înaintea termenului limită pentru depunerea proiectelor SAFE. Un obicei care, din păcate, se repetă în politica dâmboviţeană: reprezentanţi ai statului care spun că satul e prost şi totul trebuie igienizat pe placul unora aflaţi vremelinic în funcţii publice. 

VEZI ȘI: Ministrul Miruță, acuzat de ANAT de populism și atacuri publice în loc de soluții pentru turism

Ce a anunţat ministrul Radu Miruţă
 

Corpul de Control trimis pentru a verifica modul în care s-au făcut selecţiile pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM şi pentru funcţia de director al companiei a constatat că acestea s-au desfăşurat cu încălcarea legii, drept pentru care a fost sesizat Parchetul, dar şi DNA şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Citește declarația lui Radu Miruță, dar și reacția Companiei Naționale ROMARM S.A. pe DCBusiness.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Programul SAFE
Romarm
ministru radu miruta
radu miruta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Se face performanță AI în România? Exemplul Codata Software Solutions și ComputerLand România arată că da
Publicat acum 31 minute
Un român din Italia a încercat să-şi incendieze soţia, apoi a reclamat-o la poliţie pentru că nu ar contribui la cheltuielile casei
Publicat acum 37 minute
Reacția conducerii Spitalului Județean Timișoara după sesizările că o parte din personal ar fi ieşit din unitate în echipament medical
Publicat acum 1 ora si 3 minute
CNA sprijină Strategia Națională de Apărare: Spațiul online, supus unui război cognitiv
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, lupta clasică între Stânga și Dreapta, pentru București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close