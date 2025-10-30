Ministrul Miruță, acuzat de ANAT de populism și atacuri publice în loc de soluții pentru turism

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a reacționat la declarațiile ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, respingând acuzațiile acestuia și acuzându-l de populism. Potrivit asociației, declarațiile prin care îl incriminează pe președintele ANAT, Alin Burcea, și agențiile de turism pentru „țepele” din turism sunt nefondate și juridic greșite, ministrul confundând „responsabilitățile ministerului său cu rolul unei asociații patronale”.

Consecințe asupra industriei turismului

ANAT susține că, astfel, „incompetența administrativă se transformă într-un spectacol mediatic”, în timp ce problemele reale ale industriei turistice rămân nerezolvate. „În ultimele zile, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a ales o rețetă veche, dar eficientă mediatic: atunci când nu înțelegi cum funcționează o industrie, ridici tonul și cauți un vinovat”, se arată într-un comunicat de presă al ANAT.

„Responsabilitatea legală pentru funcționarea și supravegherea agențiilor de turism aparține exclusiv Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acest minister, in cadrul Direcției Generale Turism, are două structuri specializate: Direcția Control, care verifică respectarea legislației și gestionează sesizările turiștilor; și Direcția Autorizare și Monitorizare, care acordă și reînnoiește licențele și clasifică unitățile turistice. Cu alte cuvinte, ministerul are toate instrumentele legale și administrative necesare pentru a preveni situațiile in care turistii sunt afectati de intrarea in insolventa a unei agenții”, mai precizează asociația.

ANAT a subliniat că, deși ministerul a implementat un sistem digital de raportare menit să permită funcționarilor să analizeze datele transmise lunar de agențiile de turism - inclusiv volumul vânzărilor, sumele încasate în avans de la clienți, plățile către furnizori și valorile polițelor de asigurare de insolvență - aceste informații nu sunt folosite corespunzător. Potrivit asociației, sistemul ar trebui să semnaleze automat discrepanțele evidente, cum ar fi situațiile în care o agenție gestionează milioane de euro, dar deține o poliță de asigurare minimă, de câteva mii sau zeci de mii de euro.

Transparență ignorată de minister, susține ANAT

ANAT mai atrage atenția că, dacă anterior informațiile privind valabilitatea și sumele polițelor de asigurare de insolvență erau publice pe site-ul ministerului, acum acestea nu mai sunt disponibile pentru public și pot fi consultate doar de funcționarii instituției.

„Dacă aceste informații ar fi analizate responsabil, ministerul ar putea interveni preventiv, înainte ca problemele să afecteze turiștii. Dar ministerul nu verifică, nu monitorizează și nu folosește datele pe care le are la dispoziție. În schimb, ministrul preferă să iasă la televizor și să acuze pe alții de ceea ce ține exclusiv de propria neglijență instituțională”, mai precizează reprezentanții ANAT.

Potrivit ANAT, după adoptarea Directivei (UE) 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie, toate statele membre trebuiau să asigure mecanisme eficiente de garantare a sumelor plătite de turiști, protejându-i în caz de insolvență a unui organizator. În România, transpunerea directivei a fost însă, conform asociației, una formală: ministerul a aplicat un simplu „copy-paste” din textul european, fără a adapta măsurile la realitățile pieței locale și fără a crea instrumente concrete prin care agențiile să respecte obligațiile de garantare. ANAT atrage atenția că rezultatul este o piață haotică, dominată de doar câțiva asigurători, dintre care unul deține peste 90% din piața polițelor de insolvență, într-un context de concurență limitată și lipsa unor mecanisme funcționale de protecție a turiștilor.

Asociația a mai subliniat că rolul său nu este de control al pieței, ci de reprezentare și consiliere a membrilor, colaborând cu autoritățile publice: „ANAT este o asociație patronală, nu o instituție de stat. Asociația nu are și nici nu poate avea atribuții de control economic sau financiar asupra membrilor săi. Legea Concurenței interzice explicit colectarea și utilizarea datelor comerciale ale operatorilor privați, pentru a proteja concurența liberă”.

Totuși, atunci când au existat probleme, agențiile de turism, membre și nemembre ANAT, mai spun reprezentanții, au intervenit direct pentru a sprijini turiștii afectați, în timp ce, potrivit tot lor, ministerul nu a folosit sistemul digital de raportare și datele disponibile pentru a preveni sau limita impactul situațiilor de risc.

ANAT: Miruță, tentativă de intimidare

ANAT mai susține că „atacul public lansat de ministrul Miruță depășește limitele dialogului instituțional și poate fi considerat o tentativă de intimidare a unei organizații care își exercită un drept legitim de opinie și critică față de o politică guvernamentală. Prin tonul și conținutul acestor declarații, ministrul afectează reputația ANAT, încrederea publicului și credibilitatea partenerilor internaționali ai industriei românești de turism”.

Asociația a mai punctat că discursul „populist al ministrului” riscă să fie amplificat mediatic și să fie interpretat ca o generalizare asupra întregului sector turistic, aducând prejudicii unei industrii care funcționează „legal și transparent”.

„Turismul românesc nu are nevoie de populism și de spectacol, ci de competență, seriozitate și dialog real”, a mai notat ANAT.