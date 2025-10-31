Ministrul Economiei anunță că au fost alocați 800.000 de euro Uzinei Mecanice Sadu pentru dezmembrarea muniției

„O veste bună pentru UM Sadu, unde a ajuns suma de aproximativ 800.000 de euro, adică oamenii de la Sadu în perioada următoare au de lucru suplimentar, e un lucru bun pentru a întreţine viu ce se mai desfăşoară la Sadu”, a spus Radu Miruţă, în cadrul unei conferinţe de presă la Târgu Jiu.

El a precizat că banii au fost alocaţi pentru „demontarea muniţiei existente în România”, procedură aplicabilă periodic muniţiei aflate în depozitele MApN şi MAI, iar transmiterea lucrărilor la Sadu s-a făcut „prin ordin de ministru”.

Critici la adresa managementului uzinei

Ministrul a comentat şi nivelul redus al activităţii uzinei, pe care l-a pus pe seama unui „management pasiv”.

„La UM Sadu, activitatea a fost blocată de un management pasiv au invocat lipsa tablei. Am încercat să deblochez la modul uman, că nu am autoritate să decid unui producător de tablă cui să dea tabla… pentru mine ca ministru nu este explicabil să spui că nu ai materie primă cât timp ai bani”, a afirmat Miruţă, subliniind că, deşi societatea are resurse financiare, activitatea s-a desfăşurat la „un nivel foarte scăzut”.

Obiectul de activitate şi capabilităţile UM Sadu

Potrivit informaţiilor de pe site-ul uzinei, UM Sadu se ocupă de cercetare, proiectare, fabricare şi comercializare de muniţie de infanterie pentru calibre NATO (5,56×45 mm, 7,62×51 mm, 9 mm Parabellum) şi calibre „Est” (de la 5,45 mm la 9 mm Makarov), precum şi elemente pirotehnice de iniţiere.

De asemenea, uzina oferă servicii de cercetare-dezvoltare, proiectare, producţie şi reparaţii de scule, facilităţi care justifică, în viziunea ministrului, atribuirea lucrărilor de demontare a muniţiei la Sadu.

Ce urmează

Ministrul a prezentat alocarea de fonduri ca pe o soluţie care va aduce „de lucru suplimentar” la UM Sadu şi va contribui la menţinerea activităţii unităţii.

Rămâne de văzut în ce măsură această finanţare va conduce la creşterea producţiei şi la un ritm de lucru mai susţinut, în contextul observaţiilor sale privind conducerea şi gestionarea resurselor la nivelul uzinei.