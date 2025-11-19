Curs valutar BNR azi, 19 noiembrie 2025

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în comparație cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0889 lei, în creştere cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de cotaţia anterioară de 5,0859 lei.

Curs valutar BNR. Leul, în comparație cu dolarul american și francul elvețian

Valoarea leului a scăzut şi față de dolar. Moneda americană este cotată, miercuri, la 4,3980 lei, în urcare cu 0,74 bani (+0,16%), comparativ cu marţi, când a fost 4,3906 lei.

Moneda naţională s-a apreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4787 lei, în scădere cu 2,97 bani (-0,53%), faţă de 5,5084 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, până la valoarea de 581,2510 lei, de la 571,4179 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR 19 noiembrie 2025

Iată care este cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

1 Euro EUR 5,0889

1 Dolar american USD 4,3980

1 Dolar australian AUD 2,8528

1 Leva bulgărească BGN 2,6020

1 Dolar canadian CAD 3,1410

1 Franc elveţian CHF 5,4787

1 Coroană cehă CZK 0,2104

1 Coroană daneză DKK 0,6813

1 Liră egipteană EGP 0,0929

1 Liră sterlină GBP 5,7655



100 Forinţi maghiari HUF 1,3270

100 Yeni japonezi JPY 2,8154

1 Leu moldovenesc MDL 0,2588

1 Coroană norvegiană NOK 0,4344

1 Zlot polonez PLN 1,1998

1 Rublă rusească RUB 0,0545

1 Coroană suedeză SEK 0,4632

1 Liră turcească TRY 0,1038



1 Rand sud-african ZAR 0,2562

1 Real brazilian BRL 0,8263

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6184

1 Rupie indiană INR 0,0497

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2994

1 Peso mexican MXN 0,2400

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,4749

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1045



1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1973

1 Baht thailandez THB 0,1356

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5648

1 Shekel israelian ILS 1,3472

100 Rupii indoneziene IDR 0,0263

1 Peso filipinez PHP 0,0746

100 Coroane islandeze ISK 3,4666

1 Ringgi malaysian MYR 1,0597

1 Dolar singaporez SGD 3,3707

1 Gram de aur XAU 581,2510

1 DST XDR 5,9696

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României, în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

Citește și - Evoluția pieței de capital din România și provocările UE. Prim-viceguvernatorul BNR, analiză: E surprinzător paradoxul