€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Economie Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Data publicării: 12:51 14 Noi 2025

Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Autor: Anca Murgoci

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

În momentul de față nu s-a stabilit exact ce se va întâmpla de la 1 ianuarie, dacă va crește sau nu salariul minim pe economie.

„În contextul în care, de anul viitor, se va majora salariul minim, credeți că va fi un motiv să se accelereze din nou inflația? Aveți această temere?”, a fost întrebat Mugur Isărescu.

Este o decizie politică

„Sunt precaut. Este o decizie politică. În esență, ministrul de Finanțe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm și la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanțiale, până în anul 2025.

Pe de altă parte, înțeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu venituri mici. Dar aici trebuie multă precauție și sunt înclinat spre această precauție, însă decizia este politică. Mai mult decât atât nu îmi permit să spun.

Îmi permit însă să mai spun un lucru, apropo de discuțiile despre revenire, oprire sau nefuncționarea pachetului actual: Noi am recâștigat foarte greu, dar totuși destul de repede, credibilitatea pe piețele internaționale. Aceasta se poate pierde dacă facem pași înapoi sau, ca să zic așa, arătăm nehotărâre.

Programul trebuie să continue. Programul de corecție, mă refer”, a zis Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salariu minim
isarescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat acum 12 minute
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025
Publicat acum 35 minute
Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi
Publicat acum 49 minute
Tensiuni SUA-China: Posibila vânzare de arme către Taiwan stârnește reacții dure la Beijing
Publicat acum 49 minute
TVA de 24% în 2026? Isărescu: Observăm o îmbunătățire radicală a încrederii în programele României
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat pe 12 Noi 2025
Compozitorul Horia Moculescu se certase „la cuțite” cu Gigi Becali. Care a fost motivul
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close