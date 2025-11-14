Salariu minim 2026. Avertismentul lui Isărescu: Credibilitatea se pierde ușor dacă facem pași înapoi

„În contextul în care, de anul viitor, se va majora salariul minim, credeți că va fi un motiv să se accelereze din nou inflația? Aveți această temere?”, a fost întrebat Mugur Isărescu.

Este o decizie politică

„Sunt precaut. Este o decizie politică. În esență, ministrul de Finanțe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm și la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanțiale, până în anul 2025.

Pe de altă parte, înțeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu venituri mici. Dar aici trebuie multă precauție și sunt înclinat spre această precauție, însă decizia este politică. Mai mult decât atât nu îmi permit să spun.

Îmi permit însă să mai spun un lucru, apropo de discuțiile despre revenire, oprire sau nefuncționarea pachetului actual: Noi am recâștigat foarte greu, dar totuși destul de repede, credibilitatea pe piețele internaționale. Aceasta se poate pierde dacă facem pași înapoi sau, ca să zic așa, arătăm nehotărâre.

Programul trebuie să continue. Programul de corecție, mă refer”, a zis Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

