€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 17:42 09 Noi 2025 | Data publicării: 17:28 09 Noi 2025

Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Autor: Roxana Neagu

Viorica Dăncilă, Agerpres foto Agerpres
 

Viorica Dăncilă, fost președinte al PSD, a lipsit de la Congresul partidului, de vineri.

Într-o declarație pentru DCNews, de pe aeroport, Viorica Dăncilă ne-a declarat, vineri, că a fost sunată personal de către Sorin Grindeanu pentru a participa la Congresul PSD, dar a fost nevoită să refuze, dintr-un motiv obiectiv, respectiv plecat în China. 

După ce, în septembrie, a fost desemnată vicepreședintă a Comisiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică China–Europa, acum, Viorica Dăncilă preia conducerea asociației Casa Româno - Chineză, ca președinte și director general. 

Numirea a fost comunicată de NIRO Investment Group, condusă de omul de afaceri Nicolae Dumitru, zis Niro, proprietarul complexului comercial ”Dragonul Roșu”. 

Organizația este una privată, nu reprezintă nici oficial China, nici statul român, aparținând NIRO Investment Group. 

”A făcut imposibilă participarea mea”

Pentru DCNews, Viorica Dăncilă a declarat, vineri,  că da, a fost invitată să participe la Congresul PSD, dar pleacă într-o delegație oficială în China. 

”Da, am fost invitată personal de domnul Sorin Grindeanu, având în vedere că am fost membru al Partidului Social Democrat, timp de 26 de ani. Pot să spun că, în istoria acestui partid, am și eu câteva pagini, pentru faptul că am fost atât președintele partidului, cât și premier, din partea partidului. Am multe cunoștințe și prieteni în PSD, aș fi participat la Congres, dar plec într-o delegație oficială în China și acest lucru a făcut imposibilă participarea mea”, a spus Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru DCNews. 

Vezi mai mult aici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dragonul rosu
viorica dancila
niro group
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Crima din Teleorman: Femeia ucisă cu copilul în brațe avea ordin de protecţie împotriva fostului soț. Fusese răpită şi violată de el
Publicat acum 15 minute
Incendiu într-un bloc din Craiova. Zeci de oameni au fost evacuați
Publicat acum 17 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 48 minute
Povestea unui tânăr care căra ciment pe șantier pentru 5 dolari/oră, iar apoi a ajuns milionar. Acum spune că ”se plictisește”
Publicat acum 1 ora si 20 minute
ANAF trece la atac total împotriva evazioniștilor. Semnalul vine de la Cotroceni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close