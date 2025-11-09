Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD

Într-o declarație pentru DCNews, de pe aeroport, Viorica Dăncilă ne-a declarat, vineri, că a fost sunată personal de către Sorin Grindeanu pentru a participa la Congresul PSD, dar a fost nevoită să refuze, dintr-un motiv obiectiv, respectiv plecat în China.

După ce, în septembrie, a fost desemnată vicepreședintă a Comisiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică China–Europa, acum, Viorica Dăncilă preia conducerea asociației Casa Româno - Chineză, ca președinte și director general.

Numirea a fost comunicată de NIRO Investment Group, condusă de omul de afaceri Nicolae Dumitru, zis Niro, proprietarul complexului comercial ”Dragonul Roșu”.

Organizația este una privată, nu reprezintă nici oficial China, nici statul român, aparținând NIRO Investment Group.

”A făcut imposibilă participarea mea”

Pentru DCNews, Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că da, a fost invitată să participe la Congresul PSD, dar pleacă într-o delegație oficială în China.

”Da, am fost invitată personal de domnul Sorin Grindeanu, având în vedere că am fost membru al Partidului Social Democrat, timp de 26 de ani. Pot să spun că, în istoria acestui partid, am și eu câteva pagini, pentru faptul că am fost atât președintele partidului, cât și premier, din partea partidului. Am multe cunoștințe și prieteni în PSD, aș fi participat la Congres, dar plec într-o delegație oficială în China și acest lucru a făcut imposibilă participarea mea”, a spus Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru DCNews.

Vezi mai mult aici