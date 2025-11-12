Nouă lovitură pentru IMM-uri după ce inflația a bubuit în octombrie

Indicele preţurilor de consum a crescut în octombrie la 9,8%, în comparație cu perioada similară din 2024. Această inflaţie mărită afectează întreprinderile mici şi mijlocii în mod special, prin creşterea costurilor de producţie şi scăderea vânzărilor, având ca efect direct scăderea competitivităţii, trag un semnal de alarmă reprezentanţii IMM România.

"În condiţiile unei rate a inflaţiei de 2,2% la nivelul Uniunii Europene şi de aproape 10% în România, întreprinderile româneşti devin necompetitive pe piaţa unică. Este necesar să luăm în considerare şi măsurile din statele UE, care, în perioade dificile, au implementat programe de susţinere a IMM-urilor pentru stimularea investiţiilor şi reducerea poverii fiscale", a spus preşedintele IMM România, Florin Jianu, conform unui comunicat.

Creşterea costurilor de producţie şi diminuarea vânzărilor

Analiza datelor prezintă o inflaţie de 9,8% în luna octombrie 2025 faţă de octombrie 2024. Acest lucru afectează IMM-urile în mod special prin creşterea costurilor de producţie şi diminuarea vânzărilor. Este un efect direct, respectiv scăderea competitivităţii.

Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 faţă de octombrie 2024 a înregistrat creşteri în principal la: mărfuri nealimentare: energie electrică - 72,3%, reparaţii auto, electronice şi lucrări foto-16,57%, transport interurban CFR - 18,59%, rutier - 10,05%, servicii poştale - 12,5%, restaurante, cafenele, cantine - 12,6%, plata cazării în unităţi hoteliere - 9,5%, alte servicii cu caracter industrial -16,91%; mărfuri alimentare: fructe şi conserve din fructe -14,96%, fructe proaspete - 22,74%, zahăr, produse zaharoase şi miere de albine - 13,27%, conform comunicatului.

Principalele cauze care a dus la creșterea inflației

Sursa citată arată că principalele cauze care au generat creşterea inflaţiei sunt: mărirea TVA, începând cu august 2025, ce a condus la scăderea puterii de cumpărare a firmelor, scăderea investiţiilor şi consumului; creşterea accizei la combustibil şi a preţurilor la energia electrică, ce a contribuit la menţinerea inflaţiei aproape de 10% şi a generat creşterea costurilor preţurilor produselor şi serviciilor oferite pe piaţă; nereformarea administraţiei publice, care generează o creştere a cheltuielilor bugetare (cheltuielile la 9 luni au fost de 569,43 miliarde lei, crescând în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar veniturile încasate au fost de 466,95 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 12,3% faţă de anul anterior), rezultând un deficit de 102,47 miliarde lei.

Principalele măsuri pentru susținerea IMM-urilor

IMM România a subliniat în Carta Albă a IMM-urilor din România, 2025, principalele măsuri pentru susţinerea IMM-urilor, în contextul actual al creşterii fiscalităţii din Pachetul I de reforme, perturbări majore în lanţurile globale de aprovizionare, creşteri substanţiale de preţuri la energie, materii prime, produse şi servicii, tranziţia spre o economie verde şi transformarea digitală.

Măsurile sunt următoarele: dezvoltarea unui mediu economic stabil - aplicarea de măsuri de politică care să atenueze inflaţia şi revizuirea cadrului de guvernanţă economică, vizând planurile fiscale-structurale naţionale pe termen mediu, care combină reformele fiscale şi politicile investiţionale; încurajarea stimulentelor fiscale pentru tranziţia verde - tranziţia la o economie verde trebuie să se bazeze pe stimulente şi susţinerea IMM-urilor şi nu pe sancţionarea acestora;

De asemenea: finanţare pentru investiţii şi dubla tranziţie - digitală şi verde; debirocratizare şi simplificare - o nouă reglementare intră în vigoare doar atunci când o alta a fost scoasă, în paralel cu eliminarea procedurilor birocratice inutile, unificarea entităţilor care solicită şi încasează diverse taxe, notează Agerpres.

