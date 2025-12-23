€ 5.0908
"Contactul cu avionul a fost pierdut". Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Data actualizării: 22:24 23 Dec 2025 | Data publicării: 22:06 23 Dec 2025

”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Autor: Roxana Neagu

avion imagine ilustrativă Avion. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

În această seară, după decolarea de la Ankara, contactul cu avionul, în care se afla un oficial foarte important, a fost pierdut.

Anunțul a fost făcut de ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, informează AFP şi Reuters.

”Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli. O cerere pentru aterizare de urgenţă a fost primită din apropiere de Haymana. Cu toate acestea, contactul cu aparatul nu a putut fi restabilit ulterior”, a anunţat ministrul turc pe platforma X. 

Ali Yerlikaya a mai precizat că ”avionul transporta cinci persoane, printre care şeful Statului Major al forţelor armate libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad".

Ca măsură imediată, zborurile au fost deviate de pe aeroportul Esenboga din Ankara.

De ce a fost Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad în Turcia


Ministerul Apărării din Turcia anunțase vizita șefului de stat major libian la Ankara la începutul acestei săptămâni, declarând că acesta s-a întâlnit cu omologul său turc și cu alți comandanți militari, conform Aljazeera. 

Ankara are legături strânse cu guvernul susținut de Națiunile Unite de la Tripoli, căruia îi oferă sprijin economic și militar.

