”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara

Anunțul a fost făcut de ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, informează AFP şi Reuters.

”Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli. O cerere pentru aterizare de urgenţă a fost primită din apropiere de Haymana. Cu toate acestea, contactul cu aparatul nu a putut fi restabilit ulterior”, a anunţat ministrul turc pe platforma X.

Ali Yerlikaya a mai precizat că ”avionul transporta cinci persoane, printre care şeful Statului Major al forţelor armate libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad".

Ca măsură imediată, zborurile au fost deviate de pe aeroportul Esenboga din Ankara.

De ce a fost Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad în Turcia



Ministerul Apărării din Turcia anunțase vizita șefului de stat major libian la Ankara la începutul acestei săptămâni, declarând că acesta s-a întâlnit cu omologul său turc și cu alți comandanți militari, conform Aljazeera.

Ankara are legături strânse cu guvernul susținut de Națiunile Unite de la Tripoli, căruia îi oferă sprijin economic și militar.