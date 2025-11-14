€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Internațional Republica Moldova a preluat gestionarea activelor Lukoil de la Aeroportul Chișinău
Data publicării: 23:47 14 Noi 2025

Republica Moldova a preluat gestionarea activelor Lukoil de la Aeroportul Chișinău
Autor: Doinița Manic

Lukoil moldova Lukoil în Moldova. Foto: Facebook Dorin Junghietu
 

Ministerul Energiei de la Chișinău a anunțat un set de măsuri urgente pentru a asigura continuitatea furnizării de kerosen pentru sectorul aviatic, în contextul riscului ca Lukoil să nu mai poată opera și furniza combustibil începând cu 21 noiembrie.

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a declarat că terminalul petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău este considerat un activ strategic, iar funcționarea lui fără întreruperi este esențială pentru operarea zilnică a aeronavelor. În acest sens, a fost constituit un grup de lucru care, împreună cu administrația aeroportului, a implementat un plan operativ pentru menținerea aprovizionării continue.

La 12 noiembrie 2025, statul a încheiat un contract de comodat cu Lukoil, care permite preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, fără costuri, iar pe 13 noiembrie a avut loc procesul de transmitere a bunurilor. Ministerul descrie acest contract drept o soluție de urgență pentru prevenirea unei posibile crize de combustibil aviatic. În această etapă, Aeroportul Internațional Chișinău va opera direct terminalul petrolier, urmând ca, ulterior, să fie demarat procesul de cumpărare a activelor Lukoil.

VEZI ȘI: Firma americană care vrea să cumpere activele străine ale Lukoil, după ce vânzarea către Gunvor a fost blocată

Ministrul Energiei din RM: Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență

"Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest scop, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât furnizarea combustibilului să aibă loc fără perturbări.

VEZI ȘI: Bulgaria a desemnat administratorul care va prelua controlul asupra activelor Lukoil

Respectiv, la data de 12 noiembrie 2025, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit, iar pe parcursul zilei de 13 noiembrie 2025 s-a realizat procesul de primire-predare a bunurilor. Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență pentru a asigura stabilitatea aprovizionării aeronavelor, în contextul riscului ca, din 21 noiembrie, compania Lukoil să fie în incapacitate de furnizare și operare.

Totodată, am negociat cu o companie românească vânzarea de combustibil către Aeroport pentru perioada imediat următoare. Exportul urmează să fie aprobat chiar azi. În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil.

Lukoil deține aproximativ 100 de stații de alimentare în Republica Moldova

În legătură cu stațiile din proprietatea Lukoil, menționăm că sunt circa 100 de stații care oferă resurse petroliere pe piață. Cu toate acestea, în prezent, piața petrolieră din Republica Moldova este diversă, cu mai mulți operatori ce au diferite lanțuri logistice de aprovizionare, atât terestru din România, cât și prin Portul Giurgiulești, respectiv piața este asigurată cu combustibil și stocurile sunt stabile", a scris Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lukoil
aeroportul chisinau
republica moldova
active lukoil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
SUA acuză Alibaba că a spionat pentru armata Chinei. Infrastructura informatică americană ar fi fost compromisă
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Republica Moldova a preluat gestionarea activelor Lukoil de la Aeroportul Chișinău
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Pisicile, pacienți „tăcuți” ce ajung în urgență. Diferența majoră față de câini - Video
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Un polițist, rănit pe o stradă din Capitală, în timp ce dirija traficul. Un șofer l-a acroșat când vira la stânga
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Dependența simțită față de parteneri, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 4 minute
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat acum 12 ore si 57 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close