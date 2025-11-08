€ 5.0860
Data actualizării: 11:39 08 Noi 2025 | Data publicării: 11:03 08 Noi 2025

EXCLUSIV Frica simțită față de partener, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Autor: Doinița Manic

frica de partener Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Psiholog Radu Leca, clinician cu multiple formări, inclusiv in psihoterapie de familie si sexterapie, propune alaturi de psihoterapeut Ramona A.Dumitru

Psihologul Radu Leca, clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie, revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru pentru unul dintre cele mai ample episoade DrPsy filmate la DCNewsTV.

Tema ediției: Frica simțită față de partener – cum apare, cum se manifestă și cum poate fi gestionată.

Subiecte de discuție:

  • Cauzele fricii în relații și impactul acesteia asupra cuplului
  • Semnele subtile ale fricii față de partener
  • Cum putem comunica eficient atunci când ne simțim vulnerabili
  • Rolul psihoterapiei în gestionarea anxietății și temerilor în cuplu

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 8 noiembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro 

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

Nu ratați o discuție profesionistă și sinceră despre un subiect delicat, dar esențial pentru relațiile sănătoase.

DrPsy
radu leca
Ramona A. Dumitru
