Frica simțită față de partener, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO

Psiholog Radu Leca, clinician cu multiple formări, inclusiv in psihoterapie de familie si sexterapie, propune alaturi de psihoterapeut Ramona A.Dumitru
Psihologul Radu Leca, clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie, revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru pentru unul dintre cele mai ample episoade DrPsy filmate la DCNewsTV.
Tema ediției: Frica simțită față de partener – cum apare, cum se manifestă și cum poate fi gestionată.
Subiecte de discuție:
Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 8 noiembrie, ora 12:00, pe:
- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro
- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL
- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical
Nu ratați o discuție profesionistă și sinceră despre un subiect delicat, dar esențial pentru relațiile sănătoase.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News